"Dicembre in musica" a Campo di Brenzone sul Garda

Tra le numerose iniziative promosse e realizzate e le molte che verranno ecco "Dicembre in Musica", una rassegna che mette in scena tre eventi musicali che ospiteranno ancora una volta musicisti di considerevole spessore e progetti di sicuro interesse, capaci di attrarre turisti e pubblico amante della musica, dell'arte e della natura. Nell'antico e suggestivo borgo di Campo, una frazione di Brenzone sul Garda in provincia di Verona, un pezzo di storia sul Benaco oramai quasi del tutto disabitato ma che conserva intatto il suo fascino, nei giorni 4, 11 e 18 dicembre sono in programma quattro concerti che accompagneranno alle festività natalizie i numerosi frequentatori del Lago di Garda.

La direzione artistica della rassegna è affidata a Mauro Ottolini, trombonista, compositore e direttore d'orchestra di musica jazz fra i più apprezzati in Italia. Immersi nel borgo e nella natura del "Campo degli Ulivi" domenica 4 dicembre alle 11, a dare il benvenuto e a far da maestro delle cerimonie ci sarà proprio Mauro Ottolini con "Nada Mas Fuerte" un progetto artistico firmato con la vocalist Vanessa Tagliabue Yorke che propone un programma di musiche dal mondo dove trovano posto atmosfere latine, il Fado e il calipso. A seguire, alle 13.30, il "Summertime Gospel Choir", uno spettacolo energico e coinvolgente con la partecipazione di circa 40 artisti fra orchestra e coro, un repertorio che va dal gospel al christian rock, passando per i grandi successi pop rivisitati.

Domenica 11 dicembre alle 13.30 sarà la volta di una storica formazione vocale, i "Neri per Caso" che con il loro stile a cappella propongono brani storici della musica italiana ed internazionale. A conclusione della rassegna, domenica 18 dicembre, sempre alle 13.30, il concerto di Natale che vede protagonisti Orchestra, Coro e Solisti del "Liceo Musicale Istituto Campostrini" di Verona diretti dai Maestri Marilinda Berto e Maurizio Sacquegna. Frequentare "Dicembre in Musica" è anche l'occasione per apprezzare "Presepi a Campo" un'esposizione di presepi sparsi in tutto il borgo: sulle finestre, nelle stalle, nelle vecchie cantine, nei porticati, nell'antica chiesetta. Si può, inoltre, pranzare con prodotti tipici e genuini.

Per informazioni: 329 7477169 - teatrocampoulivi@gmail.com.