A Garda il 2 e 3 luglio 2022 prenderà il via Music Tanz Garda Festival, prima edizione di una rassegna che unisce la bellezza della danza con il suggestivo panorama del lago. In programma un interessante weekend di appuntamenti in compagnia delle creazioni di coreografi italiani e stranieri che rivisiteranno alcuni repertori del compositore tedesco Bach e ci condurranno in nuovi mondi sonori e coreutici. Il festival è promosso e organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Garda con la collaborazione del Circuito Multidisciplinare Arteven / Regione del Veneto.

Sabato 2 luglio alle ore 14.30 la danzatrice Maya Oliva e la violista Federica Furlani apriranno le danze con PROMENADE, una passeggiata sonora panoramica che guiderà gli spettatori alla scoperta del centro storico di Garda, fino all’arrivo a Palazzo Carlotti. Sarà possibile partecipare anche domenica 3 luglio alle ore 12. Sempre a Palazzo Carlotti sabato 2 luglio alle ore 19 si potrà assistere a VARIATION I, dove le potenzialità sonore del trombonista Filippo Vignato accompagneranno i movimenti di Chiara Montalbani e Pieradolfo Ciulli. I danzatori, guidati dalla coreografia di Camilla Monga, trasporteranno lo spettatore in una memoria musicale collettiva, rievocando la polifonia dei canti ancestrali sardi, retaggi futuristi e di musica concreta, il blues, i motivi da music-hall e le eleganti rapsodie con le blue notes.

A seguire alle 21.30 in Piazza del Municipio MM Contemporary Dance Company presenterà LOVE POEMS, in cui sono racchiuse tre coreografie del suo repertorio dedicato al contemporaneo. Lo spettacolo si aprirà con Duetto inoffensivo di Mauro Bigonzetti - un incontro tra due donne in cui si alternano complicità, conflitto ed emozioni legate alle delusioni d’amore - e proseguirà con Vivaldi Umane Passioni - lavoro di Michele Merola sull’ascolto delle emozioni interiori a partire dai migliori brani di Vivaldi e dalle suggestioni pittoriche di Marc Chagall - e La metà dell’ombra - un viaggio ideale e impalpabile nella sacralità in cui si alternano la fisicità del corpo danzante con un’interpretazione intimistica della parte più spirituale dell’uomo.

Domenica 3 luglio alle ore 19 Matteo Marchesi chiuderà il festival con BOB, spettacolo vincitore della seconda edizione dell’azione CollaborAction Kids, grazie alla quale il Network Anticorpi XL sostiene la danza d'autore rivolta al pubblico delle nuove generazioni. Bob è una creatura tanto infantile quanto dissacrante che si apre la strada nell’oscurità, come i mostri di ogni immaginario. Emerge da un luogo di cui il pubblico e? ospite o forse preda, cresce e si evolve mutando genere, intenzioni, bisogni e pulsioni, gioca con l’incedere, la paura e la seduzione di un corpo che può respingere. Un viaggio attraverso la soglia di un luogo oscuro di creature informi e mutevoli, che possiamo desiderare o rifiutare, temere o abbracciare.

Music Tanz Garda Festival dedica una sezione agli adolescenti proponendo martedì 28 giugno dalle 16 alle 18 un laboratorio di danza gratuito a cura di Matteo Marchesi. CORPO LIBERA TUTTI è uno spazio di incontro dedicato a ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni per esplorare le potenzialità del corpo, dei corpi diversi e in trasformazione, che in questa fascia d’età esplorano la propria natura individuale e collettiva. La ricerca si sviluppa all’interno di CollaborAction Kids - azione del Network Anticorpi XL dedicata alla diffusione di nuove opere destinate alle giovani generazioni. I posti sono limitati, per informazioni sulle modalità di svolgimento e per le prenotazioni da effettuare entro giovedì 23 giugno contattare il 3346532487 (anche Whatsapp).

Informazioni e contatti

Durante le giornate di Music Tanz Garda Festival alla Galleria Porta San Giovanni sarà possibile visitare una mostra a tema allestita dal Gruppo Fotografico “Lo Scatto”.

BIGLIETTI:

Love poems 10 euro, Variation I e Bob 5 euro, Promenade ingresso gratuito.

ACQUISTO BIGLIETTI: Prevendita online su myarteven.it, boxol.it/boxofficelive/ e presso Verona Box Office Via Pallone 16 – Verona. Prenotazioni e informazioni al 0458011154.

Vendita presso il luogo di spettacolo il giorno stesso a partire da un’ora prima dell’inizio.

INFORMAZIONI: cell. 3346532487 | www.myarteven.it | www.comune.garda.vr.it