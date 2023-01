Il Museo Nicolis al Motor Bike Expo con la DeLorean DMC12 del film "Ritorno al Futuro"

Il Museo Nicolis torna a Motor Bike Expo 2023, l’evento fieristico internazionale dedicato agli amanti delle due ruote, ai collezionisti e anche al grande pubblico, con un ricco programma di iniziative e performance di primo ordine. A valorizzare lo stretto legame tra motociclismo, cultura, divertimento e territorio ci pensa Veronafiere con le "Eccellenze del Tempo Libero": Museo Nicolis, Gardaland, Parco Natura Viva e Funivie di Malcesine e del Monte Baldo.

Il Padiglione 6 sarà animato da un’esplosione adrenalinica di attività grazie a colorate mascotte, motori, le dirette di Radio Studio Più e momenti di intrattenimento dedicati ai visitatori, a testimonianza che Veronafiere è un importante player del territorio anche per le famiglie e gli eventi cittadini. Protagonista iconica per il Nicolis sarà naturalmente la DeLorean DMC 12 in esposizione al pubblico insieme ad altri mezzi inediti, tra cui il fuoristrada per la biodiversità di Parco Natura Viva, che porta all’attenzione di adulti e bambini l'importanza della conservazione delle specie a rischio di estinzione. Le sorprese non finiscono qui! Il pubblico verrà accolto con speciali promozioni, proposte e itinerari di svago per la famiglia. Accompagnerà la DeLorean anche Freccia, l'amata mascotte ufficiale del Museo, insieme alla gang delle mascotte dei Parchi.

«Abbiamo scelto l’auto che rappresenta per eccellenza il “viaggio nel tempo” - afferma Silvia Nicolis, Presidente del Museo - un modo di incoraggiare l’esperienza del tempo libero come opportunità per scoprire il nostro territorio visitando musei e parchi riconosciuti a livello internazionale. La nostra DMC 12 infatti invita tutti i partecipanti di MBE a regalarsi un fantastico selfie in fiera per poi continuare l'itinerario al Museo Nicolis tra gli oggetti rari e preziosi che raccontano la storia del design e della tecnica del XX secolo».

A soli 10 minuti dalla fiera, il Nicolis è moto e auto d’epoca, ma anche uno sguardo attento alle nuove generazioni e alle tendenze contemporanee, con un occhio di riguardo alle aspettative di tutti e alla costruzione di reti virtuose con gli attori del veronese e del Garda. Il Museo sarà aperto al pubblico per tutta la durata della Fiera, dal martedì alla domenica con orario continuato dalle 10 alle 18. Un’opportunità unica per ripercorrere la storia della motocicletta con 100 pezzi introvabili: i primi velocipedi, l’antenata dello scooter, le moto di prima generazione ed i recenti bolidi mozzafiato. Un percorso che regalerà grandi emozioni agli appassionati, ai romantici ed ai grandi esperti.

Informazioni e contatti: https://www.museonicolis.com/.

Ufficio stampa Museo Nicolis, Delorean DMC 12, ph Ivano Mercanzin