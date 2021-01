Il museo di Castelvecchio e Carlo Scarpa protagonisti sulla Rai per un documentario

Il Museo di Castelvecchio, nel restauro e riallestimento scarpiano, è fra i protagonisti del documentario d’autore "Carlo Scarpa e Aldo Rossi. Maestri di poesia e di memoria", in programma su Rai5, venerdì 15 gennaio alle ore 21.15. I registi Francesco Conversano e Nene Grignaffini, fondatori della casa di produzione Movie Movie, con la cura di Michael Obrist, hanno effettuato lo scorso giugno le riprese alle più celebri opere dell’architetto veneziano.

Il documentario, dedicato a due grandi architetti italiani, nella parte di Scarpa raccoglie testimonianze e commenti che si fondono alle immagini e raccontano il lavoro di questo “artista”, autore di un modo unico di fare architettura, che lo ha consacrato nell’Olimpo di questa disciplina. «Scarpa era estremamente attento e ossessivo nella cura del dettaglio e questo lo distingueva dalla maggior parte degli architetti: la relazione tra il più piccolo e il più grande degli elementi creavano nelle sue opere un mondo di simbolismi, continuità e analogie. Le sue ispirazioni arrivavano dal lontano occidente (Frank Lloyd Wright) e dall’estremo oriente (la tradizione architettonica giapponese). Ogni suo progetto diventava un’opera in cui felicemente convivevano l’antico e il contemporaneo, memoria e poesia” precisano i registi».

Conversano e Grignaffini. Da anni collaboratori della Rai in qualità di ideatori, registi e produttori di documentari e reportages. Nel 2006 vincono il David di Donatello per il miglior documentario di lungometraggio italiano con il film “Il bravo gatto prende i topi” e sono numerose le partecipazioni e riconoscimenti a manifestazioni internazionali, tra cui: Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, New York Film Festival, WorldFest - Houston International Film Festival, Locarno International Film Festival, Hot Docs Canadian Documentary Festival di Toronto, IDFA - International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festa del Cinema di Roma, Chicago International Documentary Festival, Tokyo Japan Prize.