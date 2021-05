A Verona visite guidate gratuite per la "Giornata Internazionale dei Musei" 

Martedì 18 maggio si celebra anche a Verona la "Giornata Internazionale dei Musei" promossa da oltre quarant'anni da ICOM International Council of Museums, che quest'anno ha come tema Il futuro dei Musei: rigenerarsi e reinventarsi e si concentrerà sul ripensamento del futuro per affrontare nuove sfide.

I Musei Civici di Verona aderiscono all'iniziativa proponendo una serie di visite guidate gratuite in presenza, con prenotazione obbligatoria, e lo streaming in anteprima del filmato Il giovane Mozart torna a Verona, realizzato in occasione dell'esposizione temporanea al Museo di Castelvecchio del dipinto Ritratto di W. A. Mozart all’età di 13 anni resa possibile grazie all'iniziativa di Fondazione Cariverona e Accademia Filarmonica di Verona.

Visite guidate in programma martedì 18 maggio:

​Informazioni e contatti

Le visite durano 1 ora e sono a prenotazione obbligatoria: Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona Cooperativa Le Macchine Celibi, da lunedi a venerdì ore 9 - 13 e 14-16; il sabato ore 9 -13, tel. 045 8036353 – 045 597140 - segreteriadidattica@comune.verona.it. Il biglietto di ingresso al museo va acquistato sul sito museiverona.com.

