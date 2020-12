"I musei a casa tua per Natale": a Verona visite guidate gratuite, arte e cultura online

Arte e cultura a portata di click. È questa l’idea alla base della proposta "I Musei a casa tua per Natale", che offre a tutti, gratuitamente in diretta streaming, un ampio programma di visite online per le prossime festività natalizie. Una iniziativa realizzata dai Musei Civici di Verona, costantemente impegnati nel tenere vivo il circuito dell’arte e, soprattutto, l’interesse di cittadini e turisti sulla proposta storico-culturale della città.

Tutti gli appuntamenti sono con prenotazione obbligatoria, da effettuare entro il giorno precedente la data di visita prescelta, attraverso la segreteria didattica dei Musei Civici (al numero 045 8036353 o 045 597140 e alla mail: segreteriadidattica@comune. verona.it). Successivamente, basterà collegherà su piattaforma Zoom (agli iscritti saranno fornite tutte le informazioni), per ammirare, comodamente da casa, le bellezze dei Musei Civici veronesi. Le visite hanno una durata di circa un'ora.

Il programma

Il lungo programma online prederà il via mercoledì 23 dicembre alle ore 10, con il primo servizio proposto sul Museo Archeologico al Teatro Romano. Seguirà alle ore 11.30 la visita al Museo Lapidario Maffeiano.

Giovedì 24 dicembre, invece, alle ore 10, toccherà al Museo di Castelvecchio; alle ore 11.30 al Museo degli Affreschi alla Tomba di Giulietta; alle 14.30 alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti a Palazzo della Ragione.

Le dirette streaming proseguono anche nelle giornate di lunedì 28 e martedì 29 dicembre, con la proposta di nuove visite online ai musei.

Informazioni e contatti

Il programma completo è consultabile sul sito dei Musei Civici al link https://museicivici.comune. verona.it/nqcontent.cfm?a_id= 43239.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria didattica dei Musei Civici, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, sabato dalle 9 alle 13, al numero 045 8036353 o 045 597140 e alla mail: segreteriadidattica@comune. verona.it.