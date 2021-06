Dal museo alla città: visite guidate tematiche a Verona attraverso le collezioni dei Musei Civici

La stratificazione urbana di Verona è un insieme di architetture e decorazioni caratteristiche di tutte le epoche storiche trascorse, che, unendosi e susseguendosi in modo armonico, creano un grande “museo a cielo aperto”. Le collezioni dei Musei Civici ne conservano preziose testimonianze, ma la città offre molto di più: per ogni museo sono proposti uno o più itinerari pensati in continuità con le collezioni. Scopriamoli insieme.

Il programma

Domenica 6 giugno e 25 luglio

L’architettura romana. Dagli arcovoli dell'Arena ai muri radiali del Teatro Romano.

Domenica 13 giugno e 1 agosto

L'architettura nel Medioevo. Dal Palazzo del Comune agli Scaligeri.

Domenica 20 giugno e 8 agosto

Verona urbs picta. Dal Museo degli Affreschi alle facciate dipinte dei palazzi cittadini.

Domenica 27 giugno e 15 agosto

La natura e la città. Dal Museo di Storia Naturale alla scoperta degli ecosistemi urbani.

Domenica 4 luglio e 22 agosto

L’architettura al tempo della Serenissima. Tra Rinascimento e Barocco.

Domenica 11 luglio e 29 agosto

Messaggi incisi sulla pietra. Dal Lapidario Maffeiano alle epigrafi in città.

Domenica 18 luglio e 5 settembre

Architettura del XX secolo. Dal restauro scarpiano di Castelvecchio alle villette liberty di Borgo Trento.

Informazioni e contatti

Orario: ore 10

Costo: 10 euro

Durata del tour: 2 ore

Prenotazione obbligatoria da effettuare entro il giorno precedente. Posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni: -- Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona Cooperativa Le Macchine Celibi Lunedi-Venerdì 9-13/14-16 | Sabato 9-13 tel. 045 8036353 – 045 597140 - segreteriadidattica@comune.verona.it.

Web: https://www.facebook.com/Didattica-nei-Musei-Veronesi-Coop-Le-Macchine-Celibi-474163626072712.

