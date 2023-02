"A Cavallo!" nei musei civici di Verona: fiabe e miti per raccontare l'arte ai bambini

Scoprire le opere d’arte attraverso la lettura di fiabe e miti. E’ questo l’obiettivo dei sei incontri programmati con l’iniziativa “A Cavallo!”, dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni. L’idea è sviluppata nell’ambito del progetto "Verona Città che legge" ed è promossa dalla direzione dei Musei Civici in tutti i suoi spazi espositivi, a partire dal 23 febbraio fino al 30 marzo, ogni giovedì alle ore 16.30.

A Cavallo!

Il progetto nasce prendendo spunto dall'immagine che promuove la mostra 'Animali nel mondo antico' in corso al Museo Archeologico al Teatro Romano. In una cavalcata virtuale i bambini verranno accompagnati nel mondo della fantasia, del mito e del racconto d'autore per conoscere l'arte in una nuova veste. Con l’aiuto di un operatore didattico saranno spiegate ai giovani visitatori le opere esposte nei musei civici di Verona. Seguirà la lettura di brani di libri famosi legati al mondo dell’infanzia.

Appuntamenti in programma:

Il 23 febbraio al Museo Archeologico al Teatro Romano

il 2 marzo al Museo Di Castelvecchio

il 9 marzo al Museo degli Affreschi “G.B.Cavalcaselle” alla Tomba di Giulietta

il 16 marzo alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti Palazzo della Ragione

il 23 marzo al Museo Lapidario Maffeiano, il 30 marzo al Museo di Storia Naturale.

Ogni incontro avrà la durata di 1 ora e mezza. L’attività è gratuita, previsto solo il pagamento del biglietto d’ingresso al Museo. È richiesta la prenotazione obbligatoria, da effettuarsi a Segreteria didattica dei Musei Civici.

Informazioni sul sito dei Musei civici.