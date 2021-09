Al Teatro Nuovo Michela Murgia e Chiara Tagliaferri presentano "Morgana. L'uomo ricco sono io"

Al Teatro Nuovo di Verona, in Piazza Viviani 10, giovedì 30 settembre, alle 18.30, Michela Murgia e Chiara Tagliaferri presentano il nuovo libro Morgana. L'uomo ricco sono io. L'incontro è a ingresso libero con prioritario accesso per chi acquista il libro alla Feltrinelli di Verona, in Via Quattro Spade e alla stazione di Porta Nuova.

L'evento è organizzato in ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione del contagio del virus Covid-19.

MORGANA. L'UOMO RICCO SONO IO

«Una ragazza dovrebbe avere una stanza tutta per sé e una rendita di 500 sterline l'anno». Con questa frase politicamente rivoluzionaria e di cui purtroppo la memoria collettiva ha conservato solo la prima parte, Virginia Woolf lega strettamente il discorso sull'emancipazione femminile ai soldi, presentati come la premessa stessa della libertà. Il denaro è il vero tabù da violare quando si parla di donne perché è il potere più grande, quindi per definizione è stato per anni solo degli uomini. Ma allora perché tutt? continuano a consigliare alle donne, oggi come allora, di sposarsi con un uomo ricco? Perché in molte famiglie si insiste a non insegnare alle ragazze a gestire il denaro, facendo loro credere che farsi procurare da qualcun altr? la sicurezza materiale sia un traguardo di vita?

In queste pagine troverete imprenditrici scaltre e un po' corsare, che tra rispettare le leggi o se stesse non hanno mai avuto dubbi, artiste carismatiche che non hanno pensato nemmeno per un momento di dover essere protette dal patrimonio dei loro partner. Vedrete politiche convinte che il miglior modo per arrivare in alto è non farsi vedere mentre si sale, e mistiche per le quali è la natura delle intenzioni, non il denaro con cui le realizzi, a segnare il confine tra ciò che è bene e ciò che è male. Vi emozionerete per campionesse sportive che per vincere tutto hanno rischiato di perdere la sola cosa che contasse davvero, e vi innamorerete di intellettuali contraddittorie che con la loro creatività hanno fatto abbastanza soldi per dichiarare una guerra (e pazienza se era quella sbagliata). Sono donne alle quali la libertà è spesso costata cara, ma che non hanno mai smesso di pensare di potersela permettere, perché volere beni propri e volere il proprio bene spesso sono la stessa cosa. In ciascuna delle loro vite risuona forte la frase fulminante e sovversiva di Cher che, quando sua madre le consigliava di smettere di cantare e trovarsi un uomo ricco, ebbe l'ironia di rispondere: «Mamma, l'uomo ricco sono io».

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...