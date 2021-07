La storia del Novecento veronese in una visita ai suoi bastioni

Un percorso poco conosciuto, così come in generale la storia del Novecento veronese. I bastioni furono tuttavia oggetto di molta attenzione negli anni tra la prima e la seconda guerra mondiale, trasformati in parco commemorativo, oasi terapeutica per i bambini, viale di parate di regime, fino a trasformarsi in rifugio durante i bombardamenti alleati. Epilogo all'interno di un autentico bunker tedesco.

DATA: sabato 31 luglio

INCONTRO: ore 10:00 all'ingresso dei Giardini Raggio di Sole

Contributo richiesto: 12 euro

GUIDA: Daniele Bressan, cell. 3476437003

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA contattando direttamente la guida via SMS o whatsapp

La visita guidata si svolgerà in piccolo gruppo, a norma di legge, anche in caso di pioggia.

