A Verona torna "Mura Urban Trail"

Si corre sabato 8 giugno la nuova edizione di Mura Urban Trail, il trail running notturno sulla cinta muraria veronese. L’evento, inserito nel calendario degli appuntamenti del Mura Festival 2024 e dedicato a runner appassionati e camminatori, coniuga valorizzazione del territorio, amore per la natura, passione per lo sport e, al tempo stesso, condivisione, spirito di squadra e altruismo. L’edizione 2024 avrà luogo sabato sera 8 giugno, con partenza alle ore 19 per il percorso più lungo e alle ore 21 per i restanti due, con tre percorsi nuovi e avvincenti da 8km, 16km e 30km studiati per testare la propria forza e correre lungo la cinta muraria di Verona, patrimonio Unesco, in un’esperienza unica capace di combinare sport, natura e amore per il territorio.

Le iscrizioni sono aperte online fino a giovedì 6 giugno e potranno avvenire anche presso l’Expo Village allestito presso il Mura Festival sul Bastione di San Bernardino in Circonvallazione Maroncelli (di fronte al civico 8/A) il giorno 8 giugno 2024 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 fino ad esaurimento dei pettorali disponibili. Tema di quest’anno è l’invito a dar voce al proprio istinto, risvegliando l’animale totemico più affine alla propria indole per farsi guidare dalle sue caratteristiche peculiari e raggiungere il traguardo.

DAI VOCE AL TUO ISTINTO, SCOPRI L'ANIMALE TOTEMICO CHE È IN TE - Il Mura Urban Trail 2024 invita i partecipanti a dare voce al proprio istinto, esplorando il mondo affascinante degli animali totemici. Gli animali totemici sono stati parte integrante di molte culture antiche, rappresentando forza, saggezza e connessione con la natura. Essi ci insegnano a onorare le nostre caratteristiche più profonde e a trovare equilibrio e armonia nel nostro cammino. Il Mura Urban Trail abbraccia questa tradizione millenaria, incoraggiando i corridori a scoprire l'animale totemico che risuona con la loro essenza e a portare con sé il suo potere e la saggezza lungo il percorso della corsa. Orso, farfalla, gatto, cervo, falco, cavallo, lupo, leone ed elefante: ogni animale rappresenta un insieme di qualità uniche e potenti, che si esprimono nell’animo degli sportivi in modi diversi. Ogni partecipante di questa edizione del Mura Urban Trail avrà l’opportunità di sperimentare e vivere questa connessione, adottando l’essenza dell’animale totemico che sente più affine al proprio istinto per affrontare con determinazione la corsa.

LA MEDAGLIA - La medaglia del Mura Urban Trail 2024 non è un semplice simbolo di conquista, ma un vero e proprio amuleto che racchiude il potere e la saggezza degli animali totemici. Ogni caratteristica dell’animale rappresentato - dalla potenza dell’Orso alla resilienza del Lupo, dall’intuito della Farfalla al coraggio del Leone - si fonde armoniosamente nel valore della corsa. Indossando questa medaglia, i corridori non solo celebrano la propria performance, ma abbracciano anche il significato più profondo dietro ogni passo verso il traguardo.

I PERCORSI DELL’EDIZIONE 2024 - 8Km Monumental: Non competitiva, notturna, ideale per i principianti o per chi vuole vivere un'esperienza di scoperta, questo percorso vi farà scoprire i monumenti più belli della città. 16Km Brave: Competitiva con dislivello di 400 m e un percorso misto asfalto, sterrato. Riservata a tesserati FIDAL o altro Ente di Promozione Sportiva o Runcard, comunque in possesso di certificato medico per attività agonistica. 30Km Wild: Il percorso più estremo, competitivo, con un dislivello di circa 1.000 m e un percorso orientato più allo sterrato. Riservato anche questo a tesserati FIDAL o altro Ente di Promozione Sportiva o Runcard, comunque in possesso di certificato medico per attività agonistica.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE- È possibile iscriversi alla 8Km ad un prezzo speciale di 12 euro fino al 06/06/24, alla 16K al prezzo di 25 euro fino al 06/06/24 e alla 30K ad un prezzo di 40 euro fino al 06/06/24. Scopri i percorsi nel dettaglio al link: https://muraurbantrail.it/. E iscriviti su: https://join.endu.net/entry?edition=86482. Mura Urban Trail è promosso dal Comune di Verona e organizzato da Studioventisette e Verona Run Events, con il supporto di FORST, NaturaSì, Uprent, Kleos e Gazebo Flash.