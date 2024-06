Al Mura Festival per lo Yoga Day arriva l'evento "Mura Sana"

In occasione dello Yoga Day, venerdì 21 giugno torna a Mura Festival, l’AGSM AIM MurAsana “Accendi la tua energia”, l’evento dedicato alla pratica dello yoga e alla meditazione per due giornate dedicate al benessere del corpo e dell’anima. In occasione della giornata internazionale dello Yoga ed in collaborazione con alcune tra le più importanti realtà attive nella pratica di questa disciplina, a Verona il Bastione di San Bernardino si trasformerà in una vera e propria yoga shala dove ritrovare l’equilibrio interiore.

Durante le giornate si alterneranno sessioni di pratica yoga, momenti di meditazione e approfondimenti sul benessere olistico rivolte a tutte le fasce di età e a tutti i livelli di preparazione. Gradito ritorno anche quello di Daniel Lumera, biologo naturalista, docente e riferimento internazionale nelle scienze del benessere e nella meditazione, che vanta tra i suoi maestri anche Anthony Elenjimittam, discepolo diretto di Gandhi. Lumera per la rassegna Lib(E)ri realizzata in collaborazione con Feltrinelli Librerie. Diverse le attività usufruibili in vari momenti della giornata per permettere a tutti di avvicinarsi alla pratica yogica e godere di un momento a pieno contatto con la Natura.

Il programma del 21 giugno

Si parte alle 7 con Francesca Lenzi e la pratica Surya Namaskara. Risveglia il corpo con lo Yoga Integrale, una pratica dedicata al saluto al sole Si prosegue poi con la maestra Marta Masiero che dalle 8:30 alle 9:30, vi aspetta con la sua pratica Rise & Shine Yoga Flow. Attraverso sequenze di posture legate dal respiro, si andrà a svegliare corpo e mente in una danza armoniosa tra movimento e consapevolezza. Il partecipante sarà chiamato ad ascoltare il proprio corpo, ricaricare la propria energia e riscoprire la propria forza interiore. In questa pratica, l'attenzione all'allineamento si sposa con la fluidità del movimento, permettendo di esplorare le proprie possibilità in completa sicurezza ed equilibrio.

Dalle 10 spazio a Sun Energy - Odaka Yoga: una pratica dedicata all'energia del sole e al riallineamento energetico dei chakra con Yoga Theatre

Alle 13, Zen Warrior una prarica che unisce odaka yoga funzionale, arti marziali e filosofia zen, per fluire centrati nella tempesta come moderni guerrieri di gentilezza; sempre con Yoga Theatre

Dalle 16 alle 18 un fantastico workshop sugli oli essenziali a cura della dottoressa Psicologa Giorgia Schina per doTerra. Questo evento offrirà un approfondimento unico sul potere terapeutico degli oli essenziali e sulla loro capacità di ridurre ansia e stress, integrando pratiche di mindfulness. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare come gli aromi naturali possano influenzare positivamente il benessere emotivo, favorendo un equilibrio interiore e una maggiore consapevolezza del proprio stato mentale. La dottoressa Schina guiderà i presenti attraverso esercizi pratici e dimostrazioni, illustrando come utilizzare gli oli essenziali per migliorare la qualità della vita quotidiana, rafforzando la connessione tra corpo e mente. Un’occasione perfetta per chi desidera scoprire i benefici della natura e imparare tecniche efficaci per gestire lo stress in modo naturale e consapevole.

Dalle 17:00 alle 18:00, invece, una lezione di Vinyasa Yoga con la maestra Ilenia Fedele; una pratica dinamica e creativa in cui si impara a muoversi a ritmo del proprio respiro sincronizzandolo al movimento.

ALLE 18.30 LA PRATICA COLLETTIVA DI MURASANA CHE RACCONTA I CINQUE ELEMENTI – Dalle ore 18:30 una pratica collettiva di yoga connessa ai cinque elementi della natura – Terra, Fuoco, Aria, Acqua ed Etere – che vuole offrire un percorso verso la consapevolezza e l’armonia interiore. Ideato da Alessandra Biti, l'evento condotto da tre maestre e guide, Karin Cipriani, Eleonora Zamboni e Marzia Bezzerla si concentrerà sui cinque elementi della natura guiderà i partecipanti in un viaggio verso la piena consapevolezza. Ogni elemento racconta, infatti, specifiche caratteristiche e attiva diversi chakra, permettendo allo stesso tempo di stimolare un senso specifico.

La Terra rappresenta la stabilità e la solidità, radicando il corpo e la mente (Chakra Muladhara, senso dell’olfatto); l'Acqua, con la sua fluidità, favorisce l’adattabilità e la spontaneità (Chakra Svadhisthana, senso del gusto); il Fuoco simboleggia l’energia e la trasformazione, risvegliando il coraggio e la determinazione (Chakra Manipura, senso della vista); l’Aria incarna la leggerezza e il movimento, promuovendo una respirazione profonda e rilassata (Chakra Anahata, senso del tatto); infine, l’Etere, l’elemento illimitato, connette alla calma e alla consapevolezza del presente (Chakra Vishudda, senso dell’udito). Dal punto di vista dello Yoga, i cinque elementi rappresentano vie verso la piena consapevolezza. Ogni elemento è connesso a un cammino spirituale, che permette all'individuo di evolvere e condurre una vita migliore. Equilibrare questi elementi attraverso specifiche asana e tecniche di respirazione porta a un benessere fisico e spirituale completo.

DALLE 18.30 ALLE 19.30 ESPLORIAMO LA TERRA E IL FUOCO CON KARIN CIPRIANI – Il primo blocco, in partenza alle 18:30 sarà connesso all’elemento Terra e si focalizzerà sulla stabilità e la radicazione. Una tecnica tipica è lo shaking, che consiste nel muovere il corpo in modo ritmico e liberatorio, aiutando a rilasciare tensioni e a sentirsi più connessi alla terra, migliorando la sensazione di solidità e fermezza.

Alle 19:00, invece, per l’elemento Fuoco ci concentreremo sull’empowerment, risvegliando energia e determinazione. Attraverso asana che attivano l’area addominale e sequenze dinamiche, verranno stimolati il coraggio, la vitalità e la lucidità mentale, permettendo al partecipante di affrontare le sfide con maggiore forza e chiarezza.

DALLE 19.30 ALLE 20: ESPLORIAMO L’ACQUA E L’ARIA CON ELEONORA ZAMBONI – Dalle 19:30 spazio all’elemento Acqua e a una pratica che enfatizza la fluidità e l’adattabilità. Le sequenze di movimenti sono fluide e continue, simili al flusso dell’acqua, favorendo la spontaneità e l’emotività. Questo approccio aiuta a sviluppare una maggiore elasticità e a connettersi con il movimento naturale del corpo, promuovendo un senso di libertà e rilassamento.

Alle 19:45 partirà, invece, la pratica connessa all’elemento Aria, che enfatizza il ritiro dei sensi e la leggerezza. Tecniche di respirazione (pranayama) e posizioni che favoriscono la sensazione di leggerezza aiuteranno a rilassare la mente e il corpo. Questo approccio favorisce la tranquillità interiore, la chiarezza mentale e una connessione più profonda con il respiro, promuovendo un senso di pace e libertà.

DALLE 20 ALLE 20.20 ESPLORIAMO L’ETERE CON LA MEDITAZIONE SULL’ESPANSIONE DI COSCIENZA A CURA DI MARZIA BAZZERLA – La pratica dello yoga connessa all’elemento Etere si focalizza sull’espansione della coscienza e sulla consapevolezza del momento presente. Attraverso una meditazione guidata da Marzia Bazzerla, si invita il partecipante a percepire l'illimitato e il vuoto che l’Etere rappresenta, coltivando una sensazione di spazio interno e libertà. Durante questa meditazione, ci si concentrerà sul respiro e sulla presenza nel “qui e ora”, permettendo alla mente di espandersi oltre i confini quotidiani e favorendo una profonda calma e una connessione spirituale più intensa. Questo processo aiuta a sviluppare una maggiore sensibilità e a vivere con maggiore consapevolezza e serenità.

GIFTS MURASANA – Per i partecipanti a AGSM-AIM MurAsana – Accendi la tua energia sono previsti gifts per immergersi appieno nell’atmosfera. I partecipanti riceveranno in omaggio un asciugamano yoga offerto da AGSM-AIM e una Shopper offerta da Naturasì contente: una tisana, una bustina semi fiori biologici e vari campioncini di erboristeria.

Tutte le attività sono gratuite ma per garantire un’esperienza immersiva e piacevole secondo le esigenze logistiche di ogni singolo evento è preferibile prenotare il proprio posto al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-agsm-aim-murasana-yoga-day-2024-907736693887?aff=oddtdtcreator.

Per la pratica yoga si richiede di portare un tappetino e anche una copertina. Non sono necessarie particolari competenze, solo la voglia di stare bene con sé stessi, all’aria aperta e a contatto con la natura.

Il programma del 22 giugno

Dalle 16:30 alle 18:30 ritorna il workshop tenuto dalla dottoressa psicologa Giorgia Schina per doTerra sull'aromaterapia emozionale e gli oli essenziali. Una nuova opportunità per scoprire e apprezzare il potere degli oli essenziali. Essi influenzano, infatti, il sistema limbico del cervello, la parte responsabile delle emozioni e della memoria riequilibrando le reazioni emotive agli stimoli esterni e facilitando il processo di elaborazione dei traumi per renderli più accessibili al lavoro terapeutico.

DANIEL LUMERA TORNA A MURA FESTIVAL CON IL SUO LIBRO “COME SE TUTTO FOSSE UN MIRACOLO – Alle 19:00, per la rassegna Lib(E)ri organizzata in collaborazione con Feltrinelli Librerie arriva Daniel Lumera con il suo nuovo libro Come se tutto fosse un miracolo (Mondadori) in cui vuole riscoprire, nella semplicità e nella forza di intramontabili insegnamenti, le chiavi per superare le crisi, far fiorire le nostre esistenze e vivere ogni giorno come se fosse un miracolo.

Daniel Lumera traccia un percorso tanto efficace quanto rivoluzionario avviando tra le pagine un viaggio di scoperta utile a risvegliare il potere straordinario che è insito in ognuno di noi, indicandoci, attraverso racconti, storie anche personali ed esperienze pratiche, sei passi per vivere con leggerezza, felicità e meraviglia. Modera l’incontro con l’autore la giornalista Elisabetta Gallina.

Mura Festival è cultura, teatro, attività per i più piccoli, musica live, street food, degustazione e molto altro. Un’occasione per stare insieme, apprezzare la Natura e riappropriarsi dei meravigliosi parchi all’interno delle mura cittadine, che hanno fatto sì che l’UNESCO, nel 2000, decretasse Verona come Sito Patrimonio dell’Umanità.

Informazioni e contatti

Il Festival animerà le aree del parco delle mura fino al 4 agosto 2024.. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.