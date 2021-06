Visita guidata alla scoperta delle mura di Verona nel Novecento e il bunker tedesco

Un percorso poco "battuto", così come in generale la storia del Novecento veronese. I bastioni furono tuttavia oggetto di molta attenzione negli anni tra la prima e la seconda guerra mondiale, trasformati in parco commemorativo e oasi terapeutica per i bambini di città, da viale di parate di regime, fino a trasformarsi in rifugio durante i bombardamenti alleati. Durante la visita avremo accesso esclusivo in un bunker tedesco ancora intatto.

Appuntamento il 5 giugno 2021 alle ore 10 di fronte a Porta Nuova.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...