A Verona grande festa sui bastioni con il Mura Ludica Circus Garden

Al Mura Festival di Verona è in arrivo il Mura Ludica Circus Garden, il 20 e 21 maggio 2023. Grande inaugurazione al Bastione di San Bernardino per il Mura Festival con uno spettacolare evento tra artisti circensi, intrattenimento, food, laboratori di economia circolare e musica per i più piccoli e anche per i grandi!

Una fantastica due giorni dedicata all'arte, alla sostenibilità, al cibo di qualità e alle famiglie con Mura Ludica Circus Garden. Un ricco programma per il grand opening di Mura Festival, l'evento che anima l'estate delle Mura Patrimonio Unesco di Verona. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti in collaborazione con Ludica Circo e altre associazioni che animeranno i due giorni. Una vasta scelta gastronomica salutare e golosa con i truck presenti a pranzo e a cena!

Il programma

SABATO 20 MAGGIO:

11.00 - 12.00 “MUSIC GARDEN” - Suoniamo Insieme all’aria aperta col Giardino dei Linguaggi (su prenotazione max 12 bimbi con genitori)

11.30 - 12.00 “CIRCOLARTE – l’arte del riciclo” – Laboratorio sull’utilizzo e la valorizzazione delle eccedenze alimentari a cura di Associazione Limen - “Della frutta non si butta via nulla” (su prenotazione max 10 bimbi)

12.00 "MURA CIRCUS SHOW" - Spettacolo di Circo fantastico con Ludica Circo aperto a tutti

14.30 - 15.30 “IL GIARDINO ANIMATO” - Racconti Teatrali Animati con Mereketenghe, spettacolo aperto a tutti i bambini

16.00 "MURA CIRCUS SHOW" - Spettacolo di Circo fantastico con Ludica Circo aperto a tutti

17.30 - 18.00 “CIRCOLARTE – l’arte del riciclo” – Laboratorio sull’utilizzo e la valorizzazione delle eccedenze alimentari a cura di Associazione Limen - “Della frutta non si butta via nulla” (su prenotazione max 10 bimbi)

18.00 - 18.30 “CIRCOLARTE – l’arte del riciclo” – Laboratorio sull’utilizzo e la valorizzazione delle eccedenze alimentari a cura di Associazione Limen - “Della frutta non si butta via nulla” (su prenotazione max 10 bimbi)

19.00 DJ PROFETA - Dj set con una selezione soul, funk, air groove

DOMENICA 21 MAGGIO

11.00 "FANTALAND" - Scatena la tua fantasia con il truccabimbi e i palloncini modellabili

12.00 “BUBBLES MAGIC – bolle da ammirare” - Spettacolo Bolle di Sapone con Elettra Petronilli

14.00 “HOOPLÀ, divertiamoci con l’hula hoop” - Performance Hula Hoop e a seguire animazione con gli Hula Hoop per tutti i bambini

A seguire "FANTALAND" - Scatena la tua fantasia con il truccabimbi e i palloncini modellabili

16.00 "MURA CIRCUS SHOW" - Spettacolo di Circo fantastico con Ludica Circo aperto a tutti

19.00 BRIGANTI DEL FOLK - Concerto live di musica folk e popolare

Info: https://murafestival.it/mura-ludica-circus-garden/.