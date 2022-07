Nel fine settimana a Verona spazio al Mura Ludica Buskers Festival

Aria di festa alla 3? edizione del Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco. Sabato 30 e domenica 31 luglio arriva Mura Ludica Buskers Festival, una due giorni dedicata all’arte di strada e al circo con giocolieri, acrobati, maghi, illusionisti e raccontastorie realizzata in collaborazione con l’associazione Ludica Circo.

Il Bastione di San Bernardino si trasformerà per due giorni in un enorme palcoscenico con tantissimi ospiti “magici”. Ad inaugurare l’evento, sabato e domenica alle ore 17.30, esibizioni di acrobatica aerea a cura di Ludica Circo, associazione che si dedica alla diffusione del circo contemporaneo e propone spettacoli in cui musica, danza, arti circensi e teatro di ricerca si mescolano in modo divertente e poetico. Caterina Falziroli, Jennifer Giusty e Nelly vi faranno rimanere con il fiato sospeso incantandovi con tante acrobazie.

Ma le sorprese non sono ancora finite. Domenica sera dalle ore 20.30 l’appuntamento è con il folk coinvolgente con Claudio “Ulla Romano” Claudio Romano, musicista e poeta di strada con 21 anni di arte di strada. 7 C.D. autoprodotti, con canzoni originali e cover. Il repertorio musicale proposto varia dal Folk americano anni 70 e il folk italiano composto di canzoni originali. Un vagabondo delle stelle, e un cantautore di strada.

Informazioni e contatti

Gli appuntamenti musicali del Festival animeranno principalmente il Bastione di San Bernardino, rispettivamente sui due palchi creati per l’occasione, il Freak Stage e l’area denominata “Casa Erriquez”, ma anche l’Orecchione, per alcuni eventi speciali. Tutto il calendario di appuntamenti e attività - in continuo aggiornamento - è consultabile al sito www.murafestival.it .

L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito.