Il Mura Festival celebra la Giornata internazionale dello yoga con l'evento "Murasana"

Alla terza edizione del Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco, si celebra la Giornata Internazionale dello Yoga.

Martedì 21 giugno, in concomitanza col solstizio d’estate, nella suggestiva cornice del Bastione di San Bernardino, nella giornata più lunga dell’anno, il Parco delle Mura verrà animato dall’alba al tramonto con MurAsana: un’intera giornata dedicata alla pratica yoga in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga in cui verranno proposte delle lezioni in diversi momenti della giornata, per permettere a quante più persone possibile di avvicinarsi a questa pratica, vero toccasana per il corpo e per la mente. Un’occasione per prendersi di cura di sé stessi, all’aria aperta e a contatto con la natura.

Numerosi gli appuntamenti della giornata. Per iniziare col piede giusto dalle ore 7.00 alle 8.00 Risveglia la tua energia, la lezione di Vinyasa Yoga con Karin che condurrà una pratica fisica e spirituale per riequilibrare corpo e mente attraverso la presenza consapevole individuale, fatta di alternanza di movimento e staticità, unita al controllo del respiro.

Dalle 13.00 alle 14.00 Fluisci come l’acqua con l’Anukalana Yoga di Eleonora che propone uno stile dinamico, fluido e morbido adatto a tutti, che aiuta ad entrare in connessione con il respiro, in ascolto profondo con il corpo, la mente e lo spirito; una pratica meditativa e di integrazione.

Per i più piccoli, alle 16.30 Giochiamo insieme respirando la natura con Celeste, lo yoga educativo per bambini che potranno sperimentare, anche attraverso il gioco, i diversi flussi di respiro, gli asana, l’automassaggio senza farsi mancare una buona dose di creatività e immaginazione.

Alle 18.00 Fai splendere la tua luce con l’Hatha Yoga di Ilaria, un’imperdibile opportunità per coniugare la pratica fisica con l’esperienza emozionale, aperta a tutti coloro che desiderano migliorare la postura, la respirazione e trovare un nuovo equilibrio con sé stessi.

Dalle 19.00 alle 20.30 Ritrova la parte più vera di te, evento che unisce la pratica di Vinyasa Yoga con un Bagno armonico di campane: la lezione di yoga guidata da Karin Cipriani sarà focalizzata sul lasciare andare tutto quello che tiene legati ad un’espressione di sé non autentica. La pratica si concluderà con un rilassamento a terra e il Bagno armonico di campane con Sonia Comerlati che, permettendo di vibrare secondo le proprie frequenze di armonia, riporteranno alla parte più vera di sé.

Per concludere la giornata e liberarsi di tutte le tensioni dalle 21.15 alle 23.30 Vola con il Vento, la pratica di Ecstatic Dance facilitata da Marcello Nahual. Per la prima volta al Mura Festival, questa pratica basata sulla musica e il movimento del corpo invita ad entrare in contatto con la parte più istintuale di sé, con la memoria del proprio corpo, con l’intuizione animale. Il setting accogliente del Bastione San Bernardino, consentirà ai partecipanti di sentirsi liberi di esprimersi insieme in questo rituale sacro e divertente. L’utilizzo delle cuffie Silent Disco permetterà di essere connessi al gruppo attraverso la musica senza disturbare gli altri abitanti del parco, specialmente gli animali, per un’esperienza davvero immersiva e profonda.

Tutti gli eventi della giornata sono riservati ad un numero massimo di 35 partecipanti per garantire un’esperienza immersiva e piacevole. L’iscrizione obbligatoria è gratuita attraverso il sito del Mura Festival al seguente link: https://murafestival.it/murasana/ mentre il pagamento delle singole attività avverrà in loco.

Per la pratica yoga si richiede di portare un tappetino e anche una copertina. Non sono necessarie particolari competenze, solo la voglia di stare bene con sé stessi, all’aria aperta e a contatto con la natura.

Per l’occasione, durante alcuni momenti della giornata, Legend Kombucha, partner dell’evento, farà degustare le sue toniche artigianali, rinfrescanti e rinvigorenti. La Kombucha è un antico tonico orientale derivato dalla fermentazione del tè, naturalmente effervescente, dal gusto agrodolce, ricco in acidi organici benefici, minerali e antiossidanti naturali.

Mura Festival è cultura, teatro, attività per i più piccoli, musica live, street food, degustazione e molto altro. Un’occasione per stare insieme, in sicurezza, riappropriandosi dei meravigliosi parchi all’interno delle mura cittadine, che hanno fatto sì che l’UNESCO, nel 2000, decretasse Verona come Sito Patrimonio dell’Umanità. Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19.

Il Festival animerà le aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2022. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.