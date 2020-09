Bastione di San Bernardino: sport e attività all’aria aperta per il "Mura Festival"

Yoga, pilates, tecniche di corsa, tone up, animal flow method e functional, kinstretch, ginnastica posturale e molto altro. Ogni giorno fino al 31 ottobre a Mura Festival tantissimi appuntamenti sportivi per tenersi in forma all’aria aperta; un’occasione unica per passare del tempo immersi nella natura dedicando il giusto tempo al benessere personale. Ad animare il Bastione di San Bernardino una fitta rassegna sportiva che propone tutti i giorni attività sportive per ogni gusto con istruttori qualificati; un’occasione unica di benessere per vivere lo sport a stretto contatto con la natura.

Tra i partner presenti all’appello non poteva mancare Verona Marathon, organizzatrice delle più importanti competizioni a Verona e che sarà presente con ben 3 appuntamenti settimanali creati ad hoc per un allenamento completo e perfetto anche per chi si approccia alla disciplina per la prima volta. Gli appuntamenti sono dedicati al kinstretch, definito come un sistema di miglioramento del movimento che va a rafforzare le articolazioni, al potenziamento muscolare e alle tecniche di corsa per andare a correggere gli errori comuni e ricostruire il gesto tecnico in maniera corretta. Info e prenotazioni a iscrizioni@veronamarathon.it.

Tutti i lunedì alle ore 10.30 appuntamento fisso con la ginnastica dolce over 65 ad ingresso gratuito insieme a Silvia Barbieri. Silvia, diplomata direttamente presso la scuola di New York di Romana Kryzanowska è una delle istruttrici di pilates più qualificate in Italia, nonché fondatrice del centro Silvia Pilates Verona e condurrà nel corso della settimana anche i corsi di pilates, tone up e stretching posturale (info e iscrizioni silviabarbieripilates@gmail.com).

Tutti i martedì, giovedì e sabato appuntamento zen con le lezioni di yoga con Karin: un momento di relax per riequilibrare corpo e mente immersi nel verde del Parco delle Mura (tutte le info karin.cipriani@gmail.com). E ancora tutti i lunedì e sabato Diego Appoloni condurrà le lezioni di animal flow method e functional: una disciplina innovativa eseguita a terra, in quadrupedia che riprende i movimenti degli animali per migliorare flessibilità, mobilità, forza e resistenza; il tutto senza attrezzi. (info e iscrizioni diego.appoloni@atleticainsieme.it)

Informazioni e contatti

Mura Festival, si tiene al Parco delle Mura del Bastione di San Bernardino dal 31 agosto al 31 ottobre con un fitto calendario di appuntamenti, in continuo aggiornamento e attività consultabile online al link: bit.ly/murafestival-2020 L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e tutte le attività sono fruibili previa iscrizione. Il costo dei singoli eventi/attività è disponibile online.