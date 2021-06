Stand up comedy al Mura Festival: Pietro Sparacino in "Egoistagram - Sono da'ccordo con me"

La Stand Up Comedy calca il palco dell’Orecchione, alla seconda edizione del Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco. Venerdì 18 giugno, ore 21, nel teatro dell’Orecchione (Circonvallazione Maroncelli fronte al civico 2) ad aprire la rassegna “Mura da Ridere” ci sarà Pietro Sparacino con il suo spettacolo “Egoistagram”.

Dopo il successo di DIODEGRADABILE, il suo sesto monologo in cui mette in luce con sapiente ironia le contraddizioni del potere in tutte le sue forme, ecco un nuovo appuntamento di Stand Up Comedy in cui la sfida sarà rimanere seri per tutta la serata. In un’epoca, la nostra, in cui è così semplice condividere idee, esperienze, stati d’animo ed emozioni con un solo click, ecco che invece ci ritroviamo più soli che mai a fare i conti con il nostro io. “Egoistagram – Sono d’accordo con me” è quindi una satira in cui Pietro Sparacino racconterà l’ego smisurato dell’io contemporaneo pronto a mettersi sempre al primo posto.

Pietro Sparacino, classe 1982 è stand up comedian, comico, attore e autore, nonché primo componente del gruppo SATIRARSI, il primo progetto di Stand Up Comedy in Italia. Ha preso parte a diversi programmi televisivi tra cui #Aggratis su Raidue, XLOVE su Italia1, Stand Up Comedy su Comedy Central di Sky; ha partecipato nel 2015 al Maurizio Costanzo Show, ha scritto per Le Iene per cui ha fatto anche l’inviato, per Enrico Brignano e altri comici del panorama nazionale.

Il suo sogno è un paese peggiore per avere materiale satirico sul quale poter lavorare, per questo sta pensando di fare un gesto insano: rimanere in vita. L’evento in collaborazione con The Comedy Club è su prenotazione e i biglietti sono acquistabili su BOX OFFICE https://www.boxofficelive.it/index.cfm/it/eventi/teatro/Pietro-Sparacino-Egoistagram/.

Altri appuntamenti della settimana a Mura Festival

martedì ore 20, ci sarà il consueto appuntamento “Vinili su Tela”. Ospite della serata Prince, con una selecta a cura di dj il Profeta, accompagnata da una live painting della talentuosa Stephanie Ocean Ghizzoni.

Mercoledì sera l’appuntamento è con #MuraNazionale, un’occasione per guardare gli Europei di Calcio al chiaro di luna in compagnia, sorseggiando birrette fresche e gin tonic premium abbinato a toniche aromatizzate Fever Tree.

Giovedì sera ore 20 è la volta di Storytellers: ospiti della serata la band veronese i Percorsi di-versi che racconterà e presenterà i suoi nuovi progetti discografici e artistici. A condurre la serata il giornalista Fabio Ridolfi.

Il venerdì prende ritmo con l’appuntamento di Alterego “Siamo al Verde”, sempre alle 20, questa volta in collaborazione con Globe. Ospiti della serata Dj Francis White, Leonardo Delgado b2b Dave e Pizeta.

Il sabato sera è invece la volta del rocksteady soul dei Vittoria e i Gorilla.

A San Bernardino poi, ogni domenica, a raccontare l’evento sarà il programma live Viva Summer Live @ Mura Festival di Radio Viva FM, radio partner dell’evento, che andrà in onda durante l’orario dell’aperitivo, dalle 18 alle 20.

Informazioni e contatti

Mura Festival è un progetto promosso dal Comune di Verona - Assessorato Unesco - e realizzato da STUDIOVENTISETTE. Doc Servizi Verona è uno dei partner principali della manifestazione che vede la partecipazione più di 50 enti e associazioni del territorio veronese con più di 689 appuntamenti per 168 giorni di attività.

Mura Festival è cultura, teatro, attività per i più piccoli, musica live, street food, degustazione e molto altro. Un’occasione per ripartire insieme, in sicurezza, riappropriandosi dei meravigliosi parchi all’interno delle mura cittadine, che hanno fatto sì che l’UNESCO, nel 2000, decretasse Verona come Sito Patrimonio dell’Umanità.

Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19: verranno prese tutte le precauzioni necessarie per vivere l’evento in condizioni di sicurezza, dando occasione a tutti di trascorrere momenti di socialità ed esperienze all’aria aperta, serenamente e senza rischi.

Il Festival animerà 5 aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene, Porta Fura e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2021. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

L’area food, wine and drink è aperta dal 24 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 23, sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 23. Nelle giornate di sabato e domenica, Mura Festival accoglierà l’artigianato creativo e le produzioni handmade all’interno del Gipsy Market aperto al pubblico dalle ore 10.

