Al MuraFestival concerti, sport, foodtruck e attività per bimbi anche ad ottobre

Dopo il successo di settembre, prosegue anche per tutto il mese di ottobre Mura Festival, la manifestazione che dal 31 agosto anima il Bastione di San Bernardino e il Parco delle Mura con live music, sport, foodtruck, attività ludiche per i bambini e gipsy market. Tantissimi gli appuntamenti pensati per ogni età e gusto: ogni settimana infatti, un’ampia proposta culinaria per soddisfare ogni palato. Ospiti di questa settimana: La Reina Pepiada con arepas venezuelane rigorosamente gluten free, gli hamburger di Black Angus, le strepitose focacce di Focacceria Umbra, Fumetto Perfetto con gustosissimi panini con carne di maiale e carne di manzo cotta allo spiedo e la carne argentina di Diego la Plancha de Dios. L’area foodtruck è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 24; sabato e domenica dalle 11 alle 24.

Foodtruck Verona MuraFestival

Mercoledì sera, a partire dalle ore 20.45, appuntamento con Gin’n’Jazz: lasciatevi trasportare dal ritmo Jazz dei Rise Four Quartet, un ensamble di quattro giovani musicisti che cerca di unire il suono della tradizione swing con il jazz più contemporaneo. Durante la serata potrete gustare ottimi cocktail a base di gin Ferdinando abbinato a diverse botaniche e toniche.

Giovedì dalle ore 19.30 serata Live Alive in compagnia della Contrada Lorì che per l’occasione scalderà l’atmosfera con uno stile “raggeaggiante”, mentre sul palco dell’orecchione alle ore 19.00, potrete assistere all’ultimo appuntamento di Casa Shakespeare con Dante Connection che questa settimana vi condurrà alla scoperta del Paradiso dantesco in chiave contemporanea. Come ogni venerdì torna l’appuntamento “Siamo al Verde”, questa settimana il dj set targato Alterego è a cura di Marco Dionigi e Ale Zeta.

Sabato sera, a partire dalle 19.30 non perdete l’appuntamento musicale di “La Verona Bene vol.8” che presenterà la compilation n.8 con le band: Jinevra (indie pop), Britgal (brit pop), OttoXOtto (electro pop) e Lunar Dump (electronic french), mentre domenica a partire dalle ore 15 maratona dj selector con QLOOM in Da Park.

Al Mura Festival continuano anche gli appuntamenti per i bambini: un weekend in compagnia di Scienza Divertente alla scoperta del magnetismo, mentre Usborne proporrà dei laboratori di storytelling creando brevi storie in lingua inglese. Il programma sportivo di questa settimana propone allenamenti per tutti i gusti: a partire da mercoledì con Verona Marathon “The strenght for endurance”, pensato per rafforzare la muscolatura; giovedì doppio allenamento con lezione di tone up e yoga e venerdì pilates. Nel weekend lo sport raddoppia: sabato non perdete running techinque, animal flow training e functional, yoga, tone up e stretching posturale, mentre domenica appuntamento con pilates e yoga.

Questo fine settimana due appuntamenti speciali: sabato 10 ottobre, alle ore 16 il green stage di Mura Festival ospiterà la presentazione di “La Forma del Silenzio”, il terzo romanzo dell’autore Stefano Corbetta; domenica 11 ottobre alle ore 14 Verticallove e Pole Dance Accademia Verona proporranno una Pole Dance Exhibition. Mura Festival è anche gipsy market: ogni weekend, dal venerdì alla domenica, nell’area saranno presenti una selezione di mercatini di artigianato creativo, gioielli e accessori vintage con tantissime idee regalo tutte da scoprire.

Informazioni e contatti

Mura Festival, si tiene al Parco delle Mura del Bastione di San Bernardino dal 31 agosto al 31 ottobre con un fitto calendario di appuntamenti, in continuo aggiornamento e attività consultabile online al link: bit.ly/murafestival-2020 L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e tutte le attività sono fruibili previa iscrizione. Il costo dei singoli eventi/attività è disponibile online.