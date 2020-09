"Mick and John, Beatles and Rolling Stones" al Mura Festival di Verona

Al Mura Festival il 15 settembre torna come ogni martedì, alle ore 20, l’appuntamento di vinili su tela: questa sera Stephanie Ocean Ghizzoni in live painting sulle note dei migliori vinili tra Beatles e Rolling Stones. “Mick and John, Beatles and Rolling Stones”, una serata musicale all’insegna del rock anni ’60 riproponendo in chiave vinile i brani più famosi delle due band britanniche.

Sulle note dei Beatles e dei Rolling Stones, la talentuosa Stepanie Ocean Ghizzoni intratterrà il pubblico con una live painting, il tutto nel suggestivo Green Stage del Mura Festival.

Informazioni e contatti

Mura Festival, si tiene al Parco delle Mura del Bastione di San Bernardino dal 31 agosto al 31 ottobre con un fitto calendario di appuntamenti, in continuo aggiornamento e attività consultabile online al link: bit.ly/murafestival-2020 L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e tutte le attività sono fruibili previa iscrizione. Il costo dei singoli eventi/attività è disponibile online.