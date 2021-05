Tutti gli spettacoli teatrali per la rassegna "Bastioni in scena" al Mura Festival

Parte al Mura Festival la rassegna “Bastioni in scena” curata dal Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio. È una rassegna che abbraccia vari generi, vari orari e varie location per la valorizzazione di mura e bastioni. Una delle location sarà al Bastione di San Zeno (circonvallazione Maroncelli di fronte al numero civico 2), una sarà al Bastione delle Maddalene (Vicolo Madonnina – zona Porta Vescovo) e un’altra sarà a Porta Fura (difronte alla Torretta sull’Adige – zona Ponte Risorgimento). Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle attuali normative anticovid.

Molti gli appuntamenti da giugno a settembre. Di seguito il programma della rassegna.

Il calendario

Martedì 1 giugno ore 18 al Bastione di San Zeno evento Festival “Non c’è Differenza”: restituzione al pubblico del Laboratorio intensivo di Teatro Partecipato per over 60 tenuto dall’attrice e regista Licia Lanera (già premio Ubu e premio Duse): “Progetti per il futuro” (che è un’anteprima del Festival “Non c’è differenza”, ideato e organizzato dal Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio, che offrirà, oltre a questo, altri quattro eventi del 7° Festival “Non c’è differenza” al Bastione di San Zeno e a Porta Fura. In questo laboratorio l’attrice lavora con 14 allievi selezionati tramite bando. Il laboratorio è inserito nel progetto Teseo e vede la collaborazione con il Teatro Stabile Veneto. Per maggiori info www.teatroscientifico.com Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria a info@teatroscientifico.com In caso di pioggia l’evento si svolgerà al Teatro Laboratorio (ex arsenale).

Giovedì 3 giugno ore 21.15 al Bastione di San Zeno concerto di “Bruce and Steve” che, unendo il folk e la letteratura, danno vita al Literary Folk e che per la serata si esibiranno con la formazione al completo. Biglietti acquistabili online sul sito www.orchestramachiavelli.com o la sera dello spettacolo. In caso di pioggia l’evento si terrà al Teatro Fucina Culturale Machiavelli.

Venerdì 11 giugno ore 21.15 al Bastione di San Zeno l’Ensemble Machiavelli presenta “La buona novella” di Fabrizio De Andrè. La voce di Andrea Filippi ci trasporta nel mondo di De Andrè con gli arrangiamenti di Stefano Soardo. Oratorio laico in due atti. Biglietti acquistabili online sul sito www.orchestramachiavelli.com o la sera dello spettacolo. In caso di pioggia l’evento si terrà al Teatro Fucina Culturale Machiavelli.

Martedì 13 luglio ore 21.15 al Bastione di San Zeno in scena “Traviata” da uno studio su “La signora delle Camelie “ di Alexandre Dumas con la Compagnia Teatro Blu. Uno spettacolo che unisce teatro, danza e canto lirico. Prenotazione obbligatoria a info@teatroscientifico.com Biglietti acquistabili direttamente al botteghino aperto un’ora prima dello spettacolo. In caso di pioggia l’evento si svolgerà al Teatro Laboratorio (ex arsenale).

Martedì 20 e mercoledì 21 luglio ore 21.15 al Bastione di San Zeno “Stanze pirandelliane”. In scena uno degli spettacoli storici del Teatro Scientifico. Spettacolo itinerante di teatro immersivo su testi di Luigi Pirandello, pensato come site specific che ogni volta abita i luoghi che lo ospitano. Con Jana Balkan, Isabella Caserta e Roberto Vandelli. Lo spettacolo è per un gruppo limitato di spettatori. Prenotazione obbligatoria a info@teatroscientifico.com Biglietti acquistabili direttamente al botteghino aperto un’ora prima dello spettacolo. In caso di pioggia l’evento si svolgerà al Teatro Laboratorio (ex arsenale).

Domenica 25 luglio ore 19 al Bastione delle Maddalene e venerdì 30 luglio ore 19 Bastione di San Zeno Ersiliadanza e Collettivo Room N. 4 presentano “A sbagliare le storie … ovvero quando le favole erano al telefono”. Spettacolo ispirato all’opera di Gianni Rodari per un pubblico dai 6 ai 18 anni. Lo spettacolo indaga con il linguaggio della danza il tema dei sentimenti trasmettendo i concetti di pace, uguaglianza e curiosità. Biglietti acquistabili direttamente al botteghino aperto un’ora prima dello spettacolo.

Sabato 7 agosto ore 18.30 al Bastione di San Zeno la Compagnia Teatro del Cerchio presenta “Il gatto e la volpe. Aspettando Mangiafuoco”. Il Gatto e la Volpe, mentre sono in attesa che arrivi Mangiafuoco a cui vendere Pinocchio, si raccontano e ricordano la loro vita passata e di come si siano ridotti in quello stato miserevole. Prenotazione obbligatoria a info@teatroscientifico.com I biglietti sono acquistabili direttamente al botteghino aperto un’ora prima dello spettacolo.

Domenica 8 agosto ore 21.15 al Bastione delle Maddalene e domenica 5 settembre ore 21.15 al Bastione di San Zeno “Dante Portraits. Ritratti danteschi”. Casa Shakespeare ripercorre i versi più significativi della Divina Commedia in una drammaturgia originale di Andrea De Manincor. Regia di Solimano Pontarollo con Sabrina Modenini, Anna Benico, Solimano Pontarollo, Andrea De Manincor. Biglietti acquistabili al botteghino aperto un’ora prima dello spettacolo. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Teatro Satiro Off.

Venerdì 3 settembre ore 18.30 al Bastione di San Zeno “Esercizi di stile su Cappuccetto rosso e su Biancaneve”, produzione Cikale Operose di e con David Conati e Gianluca Passarelli. Laboratorio/spettacolo attraverso il quale verrà svelato come inventare storie sempre nuove sia facile e divertente, giocando con la musica e il segno grafico. I biglietti sono acquistabili direttamente al botteghino aperto un’ora prima dello spettacolo. In caso di pioggia lo spettacolo verrà rimandato.

Informazioni e contatti

Tel. 0458031321 – 3466319280 – www.teatroscientifico.com

