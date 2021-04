Torna a Verona il Mura Festival: il programma degli eventi nel fine settimana

Dall'1 maggio 2021 torna a Verona il Mura Festival, un progetto realizzato grazie alla coorganizzazione del Comune di Verona, Ufficio UNESCO “Città di Verona – Patrimonio Mondiale UNESCO” e di Verona Città Murata. Organizzato da Studioventisette, grazie alla collaborazione con 42 enti ed associazioni del territorio veronese, propone momenti di cultura, arte, sport, intrattenimento, formazione, gioco, svago, relax, artigianato creativo, produzioni e prodotti locali, ospitate in un’oasi verde dall’importante valore storico-culturale.

Il festival si svolge dall'1 maggio al 17 ottobre 2021 nel Parco delle Mura di Verona, e si sviluppa con oltre 689 appuntamenti per 25 settimane consecutive.

Il programma del weekend

Sabato 1 maggio 2021

Le Porte Dimenticate: dalla Porta Fura alla Porta del Morbio

Un itinerario per omaggiare due delle porte medievali più antiche e meno conosciute di Verona: la Porta Fura, antico accesso al quartiere fortificato di S. Zeno e all’accampamento dei Sacri Romani Imperatori, e la Porta del Morbio, l’antenata di Castelvecchio, oggi seminascosta dal ponte scaligero. L’itinerario sarà l’occasione per ricostruire le vicende che portarono i Benedettini di San Zeno dal massimo prestigio religioso e politico, alla loro sottomissione all’astro nascente del potere Scaligero. Partenza ore 10 Via Pontida ang. Via Da Vico (c/o ex ristorante Antico Tripoli).

Allenamento TONE UP

Come mettersi in forma divertendosi? Ginnastica che rassoda in modo armonioso la parte superiore e inferiore del corpo a ritmo di musica . Tonificazione dei principali gruppi muscolari , miglioramento della resistenza e coordinazione attraverso un lavoro intenso cardiovascolare. Dalle ore 10.30.

Stretching Posturale

Un insieme di esercizi finalizzati al miglioramento posturale e muscolare. Possiamo genericamente indicare lo stretching come un insieme di movimenti volti all’allungamento muscolare; coinvolge le seguenti aree: muscoli, tendini, ossa e articolazioni. Lo stretching non è importante solo nella fase di recupero, anche dopo l’allenamento, ma ha l’importante finalità di prevenire traumi e infortuni. Tanto più maggiore è la capacità di allungamento e l’elasticità muscolare, tanto più i movimenti diventano ampi, la forza aumenta, si risparmia energia e la coordinazione si perfeziona. Dalle ore 11.30.

Domenica 2 maggio

Mura Functional Training

l protocollo di allenamento stilato per questa attività è un interval training o allenamento ad intervalli. Ogni allenamento prevede un riscaldamento generale iniziale, un riscaldamento specifico e una parte della lezione dedicata alla mobilità, per preparare il corpo al vero e proprio workout in cui si alterneranno esercizi a bassa ed elevata intensità contribuendo così ad accelerare il metabolismo, a innescare il consumo dei grassi, oltre che a svolgere un allenamento di tonificazione di tutto il corpo. Ogni partecipante potrà modulare l’intensità del proprio sforzo in base al suo livello fitness per ottenere un allenamento sicuro, controllato e funzionale mantenendo un’intensità medio alta. Appuntamenti previsti: tutte le domeniche alle 10 e tutti i mercoledì alle 18.30.