Al Mura Festival torna "Verona Play" per una nuova settimana ricca di divertimento, musica e sapori sui Bastioni

Tona Mura Festival ai Bastioni di San Bernardino e San Zeno con nuovi appuntamenti con la musica, il teatro e lo sport, in particolare la danza e soprattutto il gioco, sabato 3 e domenica 4 settembre con Verona Play, la grande arena a cielo aperto con scacchi, giochi in legno e miniature. Imperdibili con le deliziose croccanti proposte di Siamo Fritti. Ritornano i meravigliosi hamburger di Arts Burger e le sfiziose proposte golose di La mia Polpetta. L’area food truck è attiva dal martedì alla domenica dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

Musica

Si riparte martedì 30 agosto con “Listen & Buy incontra Vinili su Tela”, attività di ascolto, selezione e mercatino del vinile. Dj selector questa settimana saranno Marco Roldo e Toni franchi, accompagnati dall’artista Stephanie Ocean Ghizzoni e le sue opere d’arte live.

Mercoledì 31, ospiti dalle 20.30 sul Freak Stage di San Bernardino “Gin ‘n’ Jazz” in Beppe Zorzella Jazz Trio nel Chet Baker Tribute: un omaggio al trombettista americano scomparso nel 1988, uno dei miti del jazz che, con quell'alone romantico e quell'incredibile personalità musicale, fece per tanti anni da contraltare alla stella di Miles Davis. Beppe Zorzella ha inciso a proprio nome un disco dedicato al grande Baker dal titolo “Chetime” che ha avuto un'ottima accoglienza da parte della critica. Alla tromba e flicorno, alla chitarra jazz Rudi Speri e al basso acustico Enrico Terragnoli.

Giovedì 1 settembre torna Storytellers con lo storico gruppo musicale veronese de I Nuovi Cedrini in una "Spremuta di Cedro". Venerdì 2 settembre, warm up dalle 19.30, si balla rap con la serata Future Music Generation, con il giovane talento Digital Astro, introdotto in openin act da Black T, Waze e Loze. In console Carlo Bassoon.

Sabato 3 settembre I Cactus Quiller, una formazione di tromba, cajon e chitarre alla messicana al servizio di brani di Johnny Cash, Eddie Cochran ed Elvis. Ma anche Ennio Morricone Rolling Stones e Oliver Onions. Con Cristiano Mecchi alla voce/cajon, Diego Dalkodo alla chitarra/voce/ovetto quiller, Andrea Veronesi alla chitarra/basso/guitarron/voce/fischio e Giordano Sartoretti alla tromba/flicorno/voce/effetti.

Domenica 4 settembre doppio appuntamento alle 20 con la musica di Samuele Stanco e alle 21 con DJ Phil D, in un viaggio musicale sui vinili, sulle strade del funky, partendo da Diana Ross per arrivare ai Black Machine, proseguendo da Donny Hathaway e concludendo con il disco influenzato da suoni e culture del mediterraneo dei Nu Genea.

Eventi speciali

Alla terza edizione del Mura Festival, torna Verona Play, l’evento interamente dedicato al gioco che animerà il Bastione di San Bernardino sabato 3 e domenica 4 settembre dalle ore 10.00.

VERONA PLAY nasce dalla voglia di creare un evento nel territorio, totalmente dedicato al mondo del Gioco in tutte le sue sfumature: giochi da tavola, di ruolo, giochi in legno, miniature, giochi di carte, scacchi e molto altro. Per l’occasione il Bastione di San Bernardino si trasformerà, per due giorni, in un’arena a cielo aperto, dove ogni palato troverà pane per i suoi denti: Area Gioco Libero, tornei di Scacchi, Giochi in Legno, Area miniature con demo prova, Risiko, autori e molto altro.

Saranno più di 50 i volontari coinvolti, provenienti da diverse associazioni che hanno accolto con gioia la sfida di un evento dedicato al gaming, tra cui la Tana dei Goblin Verona, Associazione Ludica Scaligera, DLF Scacchi, Associazione Anima Ludica, Dadi in Biliko!, Associazione Ludus Gate, Associazione Le Rune del Lupo e Le Armate Scaligere. Le aree gioco saranno fruibili dalle ore 10 alle ore 19.30.

Sport & Kids

Secondo appuntamento lunedì 29 agosto con Danza In Fascia®, il corso dedicato alle neo-mamme e condotto dalla ballerina veronese Scilla Cattafesta. Il corso proseguirà per i 4 lunedì successivi con la frizzante attività al Bastione di San Bernardino, in cui le mamme potranno ballare al tramonto, a partire dalle 17.30, con i loro piccoli portati sul cuore e concedersi un divertente momento di socializzazione e distrazione dalle attività quotidiane, riprendendo coscienza del proprio corpo, riattivandolo e tonificandolo dopo i nove mesi di gravidanza.

Proseguono le proposte sportive per tutte le età e per tutti gusti al Bastione di San Bernardino: il pilates con Silvia Barbieri il lunedì sera alle 19.15 e il giovedì, alle 18.45, sempre con Barbieri attività di pilates/tone up. Il mercoledì sera ritorno di Yoga Anukalana alle 19 con Eleonora a San Bernardino, in replica venerdì alle 13. Giovedì alle 19 Yoga Vinyasa con Karin al Bastione di San Bernardino, in replica anche venerdì alle 13.30 e sabato alle 11. Odaka Yoga con Laura al Bastione San Bernardino alle 18.30.

Venerdì 2 settembre riprendono le attività di Parkour per i bimbi alle 16.30 e per i ragazzi alle 17.30 fino alle 19. Sabato 3 settembre appuntamento con Music Together Babies di La chiave Magica alle 10 e Music Together mix-ages alle 11.15. Alle 10 e alle 11 appuntamento anche con Semini di Yoga di Irene Bertoldi a San Zeno. Nel pomeriggio puro divertimento con Suoniamo insieme al Bastione di San Zeno alle 17. Infine, la domenica alle 10.30 attività per i più piccoli con Suonando e leggendo di Giardino dei Linguaggi e In giro Leggendo a San Zeno.

Gli appuntamenti musicali del Festival animeranno principalmente il Bastione di San Bernardino, rispettivamente sui due palchi creati per l’occasione, il Freak Stage e l’area denominata “Casa Erriquez”, ma anche l’Orecchione, per alcuni eventi speciali. Tutto il calendario di appuntamenti e attività - in continuo aggiornamento - è consultabile al sito www.murafestival.it . L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito.

Il programma

Martedì 30 agosto

Serata Listen & Buy + Vinili Su Tela

Marco Roldo, Toni Franchi e Stephanie Ocean Ghizzoni @ Bastione di San Bernardino ore 20.30

Mercoledì 31 agosto

Rassegna Gin’ n’ Jazz con Beppe Zorzella Jazz Trio in Chet Baker Tribute @ Bastione di San Bernardino ore 20.30

Giovedì 1 settembre

Storytellers con i Nuovi Cedrini @ Bastione di San Bernardino ore 21.00

Venerdì 2 settembre

Future Music Generation @ Bastione di San Bernardino ore 19.30

Sabato 3 settembre

Cactus Quiller @ Bastione di San Bernardino ore 21.00

Domenica 4 settembre