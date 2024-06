Due serate di musica imperdibili al Mura Festival con Carlo Poddighe e i Niù Tennici

Mura Festival è lieto di annunciare due serate di musica imperdibili che si terranno il 21 e il 22 giugno 2024. Sul palco del Bastione di San Bernardino si esibiranno artisti di grande talento che promettono di regalare al pubblico serate di divertimento puro.

Il 21 giugno alle 21: Carlo Poddighe

Il 21 giugno sarà la volta di Carlo Poddighe, polistrumentista bresciano di grande talento. Carlo Poddighe si esibirà con il suo straordinario progetto "one man band", durante il quale, imbracciando contemporaneamente chitarra, batteria, tastiera, plettro e bacchetta, proporrà un repertorio che spazierà dai classici degli anni '60 e '70, sia nazionali che internazionali, a brani originali dei suoi dischi.

Carlo Poddighe ha alle spalle una carriera ricca di collaborazioni prestigiose con artisti come Omar Pedrini, Joe Bastianich e Massimo Bubola, sia in tour che come produttore. Ha lavorato a New York negli “Steve Studio” con il produttore Steve Greenwall e il grande Will Lee. Inoltre, ha partecipato a tour negli Stati Uniti con le rock band Matt Project e Cek Deluxe. La sua performance al Mura Festival sarà un'occasione unica per apprezzare la sua abilità di polistrumentista e la sua capacità di reinventarsi continuamente.

Il 22 giugno alle 21: Niù Tennici

Il 22 giugno saranno protagonisti i Niu Tennici, una band veronese formatasi a metà degli anni '80, che ha raggiunto il successo nel 1991 con il singolo di debutto "Affitta una Ferrari". Questo brano, che ironizzava sul fenomeno dello "Yuppismo" degli anni '80 e '90, è stato inserito in numerose compilation di quell'anno, tra cui "Italian posse", "Sotterranei italiani", "Estate italiana", "Reggae radio station" e "Fiky fiky".

Nel 1992, i Niù Tennici pubblicano il loro primo album "Noi siamo sexy", ottenendo un discreto successo anche a livello nazionale. Nel 1994, la canzone "El mar dela Luna" raggiunge la notorietà persino in Perù grazie a un DJ di Radio Miraflores di Lima, un risultato sorprendente per un brano cantato in dialetto veronese. Dopo una sospensione di nove anni, la band si riunisce nel 2005 per dar vita a una serie di concerti e nel 2012 pubblicano il secondo album "Gira che te gira la testa", seguito nel 2015 dal singolo di denuncia "Slot Machine" e nel 2019 dal nuovo album live studio "Governo Tennico". Le esibizioni dei Niù Tennici al Mura Festival saranno un viaggio attraverso la loro carriera musicale, con brani che hanno segnato la storia della band e nuovi pezzi che confermano la loro vitalità artistica.

Entrambi i concerti sono a ingresso gratuito.

Carlo Poddighe / foto ufficio stampa Mura Festival