Mura Festival sui bastioni di Verona: tutti gli appuntamenti della settimana dal 23 al 28 maggio 2023

Dopo il grandissimo successo di domenica 21 maggio di Mura Ludica Circus Garden, che ha animato il Bastione di San Bernardino con famiglie e oltre quattrocento bambini in festa, regalando animazione, spensieratezza, giochi e performance circensi, Mura Festival torna a far respirare l’atmosfera della bella stagione con musica e divertimento per ogni età.

Il programma

Si parte martedì 23 maggio con l’attesissimo ritorno di VINYLANDIA, l’esposizione di vinili sul palco di Casa Erriquez dedicata a storici collezionisti, dj, cultori del vinile, appassionati di musica e curiosi con speciali allestimenti e selezioni musicale. Ospite, dalle ore 20, Marco Roldo con un set musical accompagnato dall’artista e performer di live painting Stephanie Ocean Ghizzoni.

Mercoledì 24 riprende GIN’n JAZZ, il format esclusivo previsto ogni mercoledì, in cui sarà possibile degustare cocktail a base di gin premium italiani. Primo appuntamento musicale, dalle ore 20, è quello con un quartetto d’eccezione: Francesco Casale & Friends (Francesco Casale alla batteria e scat, Mezuru Takahashi alla tromba, Nicola Turrina al piano, Carlo Alberto Danieli al contrabbasso). Giovedì 25 sul palco principale di Mura Festival torna invece la rassegna STORYTELLERS, l’appuntamento per parlare di musica attraverso le storie. Prima ospite, a partire dalle ore 21, l’artista Vittoria Zermini in arte Cécìl che presenterà il suo nuovo progetto dal titolo “Scomoda” dando vita a uno storyteller musicale dal gusto soul & funk.

Come da tradizione, da venerdì 26 maggio si scatena il ballo a Mura Festival e ad aprire le danze saranno i Cactus Quillers con il loro live in programma dalle ore 21 che regalerà ritmi tex mex & spaghetti western. Sabato 27 maggio, il palco del Mura Festival si trasforma in una grande discoteca con i Funky Town che, a partire dalle ore 21, ricorderanno i favolosi successi dello Studio 54.

La settimana si conclude con una giornata dedicata interamente alla musica. Domenica 28 maggio, dalle 17:30, l’Associazione Il Giardino dei Linguaggi delizierà bambini e famiglie con il concerto Suoniamo Insieme all’aria aperta, un concerto “interattivo” in cui i bambini e i genitori suoneranno assieme alla band utilizzando piccoli strumenti musicali e oggetti utilizzabili per produrre suoni e coordinare il movimento. Le famiglie saranno disposte sul prato antistante il palco e interagiranno con la band o con i propri vicini di postazione attraverso la musica e il linguaggio del corpo, in un contesto piacevole e divertente.

La serata prosegue con le atmosfere rilassate e romantiche della cantautrice Verona Marchi, in concerto sul palco di Casa Erriquez per la rassegna TRAMONTO SULLE MURA a partire dalle ore 20.

La proposta food del Mura Festival: sapori d'eccellenza

Mura Festival apre i suoi sapori e incentiva allo stare insieme sia a pranzo che a cena, con gustosissime novità capaci di soddisfare ogni palato. Dai grandi classici come le polpette de La mia polpetta che propone la variante tradizionale, con il pomodoro, la variante vegana e la variante senza glutine ai burger di Peach Burger, fino ad arrivare alle pizze gourmet di Oasi Gourmet che delizierà a pranzo e cena con pizze super cruchy e a piatti orientali come poké, noodles e riso caldo con Rhio Sushi&Pokè.

Eventi speciali al Castello di San Felice

Da mercoledì 24 maggio, alle ore 21, sul prato del Castello di San Felice torna il primo degli appuntamenti a cadenza mensile con il Circolo Astrofili Veronesi. L’incontro vuole essere un’occasione di incontro per tutti gli appassionati di astronomia per agevolare la conoscenza e l’aggiornamento culturale in materia tramite attività mirate allo studio e alla pratica di quanto le stelle raccontano.

Consulta tutta la programmazione sul sito: www.murafestival.it.

Concerto al Mura Festival di Verona / foto d'archivio via ufficio stampa Mura Festival