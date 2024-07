Britpop, rock e country nel weekend musicale del Mura Festival

Mura Festival è lieto di annunciare un terzetto di eventi per il prossimo weekend.

Per gli amanti del rock 'n' roll e del country, il concerto di Luca Olivieri è in programma il 12 luglio alle 21.

Luca Olivieri è riconosciuto come uno dei più importanti artisti di rock 'n' roll e country in Italia. Cantante e chitarrista virtuoso, Olivieri offre un viaggio sonoro tra le due capitali della musica americana, coinvolgendo il pubblico con i più celebri brani rock 'n' roll, facendolo ballare a ritmo di country e emozionandolo con le canzoni del leggendario Elvis Presley.

La carriera di Luca Olivieri è ricca di esperienze importanti e prestigiose. Ha collaborato con i maestri della chitarra virtuosa americana come Tommy Emmanuel, Albert Lee, John Jorgenson, Johnny Hiland, Greg Koch e la band di Elvis Presley, tra molti altri. È stato l'unico italiano invitato da James Burton, il chitarrista di Elvis Presley, a partecipare allo storico "International Guitar Festival" di Shreveport in Louisiana. Olivieri ha anche affiancato per 15 anni il celebre Bobby Solo, partecipando a numerose trasmissioni televisive e spettacoli in Europa e America. La sua maestria e passione per la musica lo hanno reso un punto di riferimento nel panorama musicale italiano e internazionale.

Sabato 13 luglio Mura Festival sarà il palcoscenico del Britwall-British Festival, un evento straordinario che celebra la musica e la cultura inglese in tutta la sua gloria.

Il programma della serata inizia alle 19.30 con i ragazzi dello Speak&Spritz che intratterranno con giochi in lingua inglese e altre attività divertenti, rendendo l'apprendimento un momento di svago. Alle 20, comincia la musica a cura degli High's Cool, una band veronese emergente che darà il via alla serata con le sue accattivanti tonalità britpop. Un mix perfetto per iniziare una notte indimenticabile che proseguirà con i Freemode (tributo ai leggendari Depeche Mode), gli Arctic Attack (omaggio agli Arctic Monkeys) e i The Royals, una cover band che esegue i migliori pezzi del Regno Unito.

Infine. domenica 14 luglio alle 20.30 c'è il concerto del duo Mac/Corlevich, formato dall’esperto cantante Cristiano Mecchi e dal talentuoso chitarrista Davide Corlevich. L’evento è gratuito e promette di essere una serata di musica indimenticabile. Il duo ha recentemente debuttato con l’album “Rain or Shine”, anticipato dai singoli di successo “Machines”, “Farewell Kisses” e “Something Beautiful”. Pubblicato in vinile, CD e digitale dalla label XO La Factory, con il contributo di NUOVOIMAIE, l’album è già stato accolto con entusiasmo dalla critica e dal pubblico.