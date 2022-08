Brand New Verona: al Mura Festival ospiti gli artisti Mosè Santamaria e Zabriski

Terza serata a Mura Festival dedicata alle novità nel panorama culturale e musicale veronese: a partire dalle 21 di giovedì 4 agosto ospiti della rassegna Brand New Verona gli artisti Mosè Santamaria e Zabriski, l’etichetta discografica La Cantina Records e il produttore discografico Giacomo Capraro, accompagnati da Mezzanine Coworking, una proposta veronese di spazi funzionali, innovativi e accattivanti in un ambiente di lavoro condiviso nel cuore di Verona.

Scopo della serata Brand New Verona, il nuovo format del Mura Festival, è infatti dare visibilità e valorizzare la Rete Culturale di Verona, con la presentazione di giovani artisti e delle loro produzioni musicali, accompagnati da uno studio di registrazione, un web magazine e un’associazione culturale del territorio veronese che si occupano di musica e arte.

Nel mondo della musica dal 2016, Mosè Santamaria è cantautore e autore che ha all’attivo più 200 live in giro per l’Italia. Nel 2016 è tra i candidati al PREMIO TENCO nella categoria migliore opera prima e nel 2019 invece vince il premio della critica al FESTIVAL DELLE ALPI APUANE. A Verona si fa notare arrivando secondo nel 2020 al PREMIO ARTE D’AMORE, organizzato all’interno della manifestazione VERONA IN LOVE. Sempre nel 2020 partecipa a SANREMO ROCK. Nel gennaio 2021 ha pubblicato il nuovo singolo OCCHI NUDI in vista dell’uscita del terzo disco nella primavera del 2021.

Il progetto Zabriski (pseudonimo di Lorenzo Valè) nasce nell'estate del 2015 assieme a la Cantina Records. Il suo messaggio è la necessità di una comunicazione musicale intima e diretta. Lo studio di registrazione che accompagna la serata è proprio la Cantina Records, fondato a Vicenza da Giacomo Capraro e Massimo Manticò nel 2015. Due musicisti che collaborano insieme da molti anni nel corso dei quali hanno maturato competenze in ambito di produzione musicale e video. Proprio Capraro sarà presente alla serata per raccontare il percorso di produzione artistica del suo studio, accompagnando l’artista in tutte le fasi della creazione di un disco: dalla pre-produzione, registrazione, mix e mastering alla sua promozione attraverso la realizzazione di video, grafiche, foto, fino alla fase finale della pubblicazione del lavoro. Sul palco anche Mezzanine Coworking, una proposta veronese di spazi funzionali, innovativi e accattivanti in un ambiente di lavoro condiviso nel cuore di Verona.

Gli appuntamenti musicali del Mura Festival animeranno principalmente il Bastione di San Bernardino, rispettivamente sui due palchi creati per l’occasione, il Freak Stage e l’area denominata “Casa Erriquez”, ma anche l’Orecchione, per alcuni eventi speciali. Tutto il calendario di appuntamenti e attività - in continuo aggiornamento - è consultabile al sito www.murafestival.it.

L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito.