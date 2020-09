Mura Festival a Verona: una serata sotto le stelle sulle note di Amy Winehouse

Per la serata Live Alive (tutti i giovedì sera) dedicata alla musica dal vivo, questo giovedì, 10 settembre alle ore 21, sul palco del Mura Festival la grande musica di Amy Winehouse con il tributo di Miss Magic.

A guidare il gruppo la frontwoman, Sara Pieressa e il gruppo composto da Andi Bertas alla batteria, Simone Clementi alla chitarra, Raffaele Bacchi alle tastiere e Valentina Cavaliere al basso, per una serata sotto le stelle a ritmo di musica soul, jazz, rhythm and blues. La band Miss Magic (Tributo Amy Winehouse) propone una varietà di pezzi della cantautrice e produttrice discografica britannica attraverso uno show di musica soul, jazz, rhythm and blues che «accompagnerà in un viaggio fantastico».

Informazioni e contatti

Come ogni sera, a partire dalle ore 18, nell’area food & beverage è possibile degustare le prelibatezze preparate dai foodtruck gourmet presenti nell’area e sorseggiare degli ottimi cocktail.

Mura Festival, si tiene al Parco delle Mura del Bastione di San Bernardino dal 31 agosto al 31 ottobre con un fitto calendario di appuntamenti, in continuo aggiornamento e attività consultabile online al link: bit.ly/murafestival-2020. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito, il costo dei singoli eventi/attività è disponibile online.