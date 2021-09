Sui bastioni di Verona un fine settimana di giochi e divertimento con il Mura Ludica Buskers Festival

Aria di festa alla seconda edizione del Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco. Sabato 18 e domenica 19 settembre arriva Mura Ludica Buskers Festival, una due giorni dedicata all’arte di strada e al circo con giocolieri, acrobati, maghi, illusionisti e raccontastorie realizzata in collaborazione con l’associazione Ludica Circo.

Il Bastione di San Bernardino si trasformerà per due giorni in un enorme palcoscenico con tantissimi ospiti “magici”. Ad inaugurare l’evento, sabato alle ore 15, la parata ludica in giro per i bastioni con equilibristi, giocolieri e acrobati a cura di Ludica Circo, associazione che si dedica alla diffusione del circo contemporaneo e propone spettacoli in cui musica, danza, arti circensi e teatro di ricerca si mescolano in modo divertente e poetico.

A seguire arriva Dario Zisa, il conte di van tok che farà uno spettacolo di pantomima e clown. Non mancheranno all’appello l'illusionista Sirio Alfieri che con il suo show farà vivere, proprio come in un sogno, momenti magici e onirici a tutti i presenti. Un viaggio coinvolgente, divertente e poetico, che vi fara? esclamare: “Ma cio? che ho visto e? illusione, sogno o realta? ?!”;

Malabrista, un giocoliere, mago ed equilibrista che incanterà grandi e bambini con il suo spettacolo, Manuele Pascal che con il suo spettacolo “Prestige!” si destreggia tra giocoleria e magia, il raccontastorie 6più con il suo magico carretto portatutto, l’artista Antonio Irre che farà ritratti e caricature accompagnato dalla musica del suo hang, mentre sul palco di Casa Erriquez si svolgerà a più riprese durante il weekend la vocal aerial hoop performance by Marcellastyle, un’elegante performance di canto su cerchio aereo.

Ma le sorprese non sono ancora finite. Sabato sera dalle ore 21 l’appuntamento è con i suoni della bossa nova del Nathalia Sales Trio, in un repertorio che include i classici della musica brasiliana riarrangiati in chiave del tutto originale. Alla voce Nathalia Sales, giovane cantante brasiliana nata a Rio de Janeiro, al piano Paolo Vianello, alle percussioni Pai Benni, triestino tra i fondatori e primo direttore della Banda Berimbau, orchestra di percussioni brasiliane tra le più rinomate e attive in Italia.

Domenica 19 invece, dalle ore 21.00, ospiti per la prima volta a Mura Festival i Puran Puran Foundation per una serata dal sapore caraibico a ritmo di Calypso. Il gruppo suona insieme dal 2016, spinto dalla passione per la musica e dalla voglia di divertirsi e mettersi alla prova, senza mai prendersi troppo sul serio. In questi anni hanno ampliato il loro repertorio con brani caraibici ma non solo e si sono espansi anche come gruppo, arrivando a 17 membri tra musicisti e coristi.

"In un paesino senza uscita durante un lungo inverno... si sente per le strade una musichetta caraibica che, giorno dopo giorno, fa ringiovanire i suoi pochi abitanti a ritmo di Calypso!"

“La senti l’aria leggera? Il sole in faccia? Il sapore dell’ananas? Noi sì! Per entrare in questo mondo anche quando la nebbia della bassa veronese sale verso le nostre colline ci lasciamo trasportare dai ritmi caraibici, dal Calypso e dall’energia di tutti noi vicini vicini sul palco.”

In apertura concerto, alle ore 17, la performance di Alex Ricci, uno tra i migliori chitarristi blues italiani che dal 2007 suona con gli Après la Classe, lavora a quattro album e a diversi tour in Italia e all’estero tra Europa e USA.

Il suo secondo disco solista dal titolo “La Verità” che verrà pubblicato quest’anno, è composto da undici canzoni inedite fra il pop e il folk e vede importanti featuring come con la cantautrice Erica Mou, gli stessi Après La Classe, l'americano Corey Harris, Carmine Tundo (La Municipal) e il producer 2Moellers. “Portami via” è il suo nuovo singolo uscito il 18 giugno su tutte le piattaforme digitali.

Il programma

SABATO 18 SETTEMBRE

ore 15 Ludica Circo: parata ludica in giro per i bastioni: equilibristi, giocolieri e acrobati vi daranno il benvenuto!

ore 15.15 Arriva il conte di van tok: Dario Zisa, uno spettacolo di pantomima e clown

ore 16.15 PascalMagique: Manuele Pascal si destreggia tra giocoleria e magia

ore 17 Malabarista gioco equilibrista: un giocoliere, mago, equilibrista vi stupirà con il suo spettacolo!

ore 18 6più: raccontastorie per e con i bambini e il loro carretto portatutto

ore 18.30 Arriva il conte di van tok: Dario Zisa, uno spettacolo di pantomima e clown

ore 19 Malabarista gioco equilibrista: un giocoliere, mago, equilibrista vi stupirà con il suo spettacolo!

ore 20.30 Prestige!: Manuele Pascal si destreggia tra giocoleria e magia

ore 21.30 live music Nathalia Sales Trio

DOMENICA 19 SETTEMBRE

ore 15 Come un sogno con Sirio Alfieri: illusionista e sognatore

ore 16 Malabarista gioco equilibrista: un giocoliere, mago, equilibrista vi stupirà con il suo spettacolo!

ore 17 Alex Ricci - live music

ore 17 Cabaret ludico: uno spettacolo circense in aria e a terra, a cura di Ludica Circo

ore 18 Malabarista gioco equilibrista: un giocoliere, mago, equilibrista vi stupirà con il suo spettacolo!

ore 19 Come un sogno: L'illusionista Sirio Alfieri farà vivere, proprio come in un sogno, momenti magici e onirici a tutti i presenti.

21 live music: Puran Puran Foundation

Durante il weekend sarà presente anche l'artista Antonio Irre che farà ritratti e caricature, accompagnato dalla musica del suo hang.

Sul palco di Casa Erriquez: Vocal aerial hoop performance by Marcellastyle: una performance di canto su cerchio aereo

Informazioni e contatti

Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19: verranno prese tutte le precauzioni necessarie per vivere l’evento in condizioni di sicurezza, dando occasione a tutti di trascorrere momenti di socialità ed esperienze all’aria aperta, serenamente e senza rischi. Per accedere all’area food and drink non è necessario presentare il green pass.

Il Festival animerà 5 aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene, Porta Fura e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2021. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

L’area food, wine and drink è aperta dal 24 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24; sabato e domenica dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 24.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...