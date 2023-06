Al Mura Festival il concerto della band Hierba Mala

Una festa strabordante di colori e vibes positive in programma il 16 giugno al Mura Festival con la band degli Hierba Mala. I ritmi punk, reggae, dub e hip hop animeranno il Bastione di San Bernardino per regalare al pubblico di Mura Festival un live esplosivo.

La Band, formata da Kimberly Uribe e Giovanni Maffezzoli, traghetterà con i suoi ritmi latini verso una storia che parla di Fuoco, Tequila, Amore e Cumbia ispirando e facendo cantare e danzare il pubblico di Mura Festival. Anche attraverso questo evento, è chiara la volontà di Mura Festival di trasmettere mediante la musica un messaggio positivo tale da unire le persone attraverso i suoi ritmi e liriche significative di cui essa si fa portavoce.

Il reggae, infatti, è spesso associato a messaggi di speranza e a temi come giustizia sociale, pace, uguaglianza, libertà, consapevolezza sociale che hanno reso le sue canzoni un potente strumento di cambiamento e di ispirazione per molte persone nel corso degli anni. A questo si lega l’energia del punk e la contaminazione musicale che prende spunto anche dalla cumbia colombiana caratterizzante degli Hierba Mala, in un live capace di sprigionare un’energia positiva e un senso di gioia, in perfetta sintonia con tutto lo spirito di Mura Festival.

Un viaggio musicale sensazionale e imperdibile in programma dalle 21.30. Hierba Mala 2023 / foto ufficio stampa Mura Festival