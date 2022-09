Mura Festival a Verona: tutti gli appuntamenti in programma dal 6 all'11 settembre 2022

Ultima settimana al Bastione di San Bernardino con gli appuntamenti di musica ed eventi speciali di Mura Festival. Nelle settimane successive a San Bernardino e San Zeno spazio agli appuntamenti sport & kids. Il Bastione delle Maddalene si animerà dal 15 al 18 settembre con Mura Buskers Garden, per quattro giorni ricchi di arte, divertimento e buon cibo. Prato San Felice sarà teatro di due magiche serate il 10 settembre in occasione del plenilunio e il 23 con l’equinozio d’autunno. Chi vorrà dare il proprio saluto al Bastione San Bernardino nella sua veste migliore, avrà una settimana ricca di musica e spettacoli da non perdere.

Mercoledì 7 settembre ospiti dalle 20.30 sul Freak Stage di San Bernardino per la serata “Gin ‘n’ Jazz” gli Shells and Pearls, un gruppo formatosi nel 2021, di genere esclusivamente strumentale, che spazia in prevalenza dal funk alla bossa, dalla fusion allo smooth jazz. Giovedì 8 settembre torna Brand New Verona, il format che promuove la rete culturale veronese, unendo nella serata artisti musicali emergenti, che ospita sul Freak Stage i The Foolz, Ikigai e i Trentaquattro. Ospiti della serata l’etichetta Hat il management del 360 entertainment. Ospite speciale Pasquale Maria Ronzo de Le Pareti sconnesse recording studio insieme all’artista Medea e Freecom Hub come web magazine.

Venerdì 9 settembre sul palco del Freak Stage Lord Byron e le sue amiche ruspe. Festa Toga Party in stile Animal house con omaggio drink per chi viene in toga. Sabato 10 settembre Negroni, il gruppo che fonde rock’n’roll, rhythm’n’blues, pop, ska e reggae degli anni '50, '60 e '70. Sempre sabato a Prato San Felice, l’imperdibile appuntamento alla scoperta dei tesori luminosi con Un Prato di Stelle, per vedere insieme le costellazioni e scoprire tutte le curiosità dei miti sugli astri grazie alla collaborazione del Circolo Astrofili Veronese A. Cagnoli.

Domenica 11 settembre, dopo un pomeriggio dedicato alla scienza per i più piccoli con Plastica 4.0. alle 17 a cura di Scienza divertente, si chiude con l’evento dedicato alla bellezza e alla ricerca interiore del suo potere con il nuovo format Beauty Care con Miss Lessinia. Il tema della bellezza sarà approfondito a partire dalle 18.30 nel talk Beauty Care con ospiti tre autorevoli esperti della medicina e del mondo beauty: la chirurga plastica e ricercatrice universitaria Natale Ferreira Gontijo de Amorin, Nicola Cossater, direttore del centro Cossater Beauty e Giuliana Guadagnini, psicologa clinica, sessuologa e psicoterapeuta.

Alle 21 spazio al concorso di Miss Lessinia Bellezza Veneta sul freak stage di San Bernardino, in 2 fasi intermezzate da interventi artistici con la comicità di Alberto Grezzani “Il Grezza", e la musica di Gabri Morelli, con le 100 Note in Rosa, supportato dai Consorzi del Chiaretto e del Bardolino e del Monte Veronese Dop.

A presentare la serata e moderare gli incontri Angela Booloni, conduttrice televisiva, ex modella e titolare dell'agenzia di moda ed eventi LABd'ELITE, e organizzatrice del concorso Miss Lessinia Bellezza Veneta, di cui nel 2005 ha vinto il titolo. Imperdibili le deliziose croccanti proposte di Siamo Fritti e dorate di La mia Polpetta. Ritornano le sfiziose proposte di La Reina Pepiada, le golosità di Mr Fabulous e la cucina calabrese di Giowa food in the street. L’area food truck è attiva dal martedì alla domenica dalle ore 18 alle ore 24. Sabato e domenica, appuntamento anche con i Gipsy Market a Bastione San Bernardino.

I prossimi appuntamenti

Dal 15 al 18 settembre al Bastione delle Maddalene sarà animato da artisti di strada, circensi, musicisti, pittori, mercatini vintage e tanto buon cibo con Mura Buskers Garden. Da non perdere la serata dell’Equinozio d’autunno, il 23 settembre, sempre in collaborazione col Circolo Astrofili Veronese A. Cagnoli.

Sport & Kids

Proseguono, anche nelle settimane successive, le proposte sportive per tutte le età e per tutti gusti al Bastione di San Bernardino: lunedì alle 17.30 Danza In Fascia®, il corso dedicato alle neo-mamme e condotto dalla ballerina veronese Scilla Cattafesta, il pilates con Silvia Barbieri il lunedì alle 18.45 e il giovedì, sempre alle 18.45 con Barbieri attività di pilates/tone up. Il mercoledì sera Yoga Anukalana alle 19 con Eleonora a San Bernardino, in replica giovedì alle 18.30. Lunedì alle 19, martedì alle 13.30 e alle 19, mercoledì e giovedì alle 19, venerdì alle 13 e sabato alle 11, Yoga Vinyasa con Karin al Bastione di San Bernardino.

Venerdì proseguono le attività di Parkour per i bimbi alle 16.30 e per i ragazzi alle 17.30 fino alle 19. Domenica alle 11 Pierpaolo Savio con Jumping fitness al Bastione San Bernardino e Pilates e stretching posturale alle 11.30 con Silvia Barbieri.

Sabato appuntamento con Music Together Babies di La chiave Magica alle 10 e Music Together mix-ages alle 11.15. Nel pomeriggio puro divertimento con Suoniamo insieme al Bastione di San Zeno alle 17.

Visite guidate

Sabato 10 settembre alle ore 14:30 visita guidata a cura di Assoguide Verona. Della durata due ore, viene proposto l’itinerario Le porte dimenticate: dalla Porta Fura alla Porta del Morbio. Un omaggio alle due delle porte medievali più antiche e meno conosciute di Verona: la Porta Fura, antico accesso al quartiere fortificato di S. Zeno e all'accampamento dei Sacri Romani Imperatori, e la Porta del Morbio, l'antenata di Castelvecchio, oggi seminascosta dal ponte scaligero. L'itinerario sarà l'occasione per ricostruire le vicende che portarono i Benedettini di San Zeno dal massimo prestigio religioso e politico e alla loro successiva sottomissione agli Scaligeri. Incontro in Via Pontida, vicino al Ristorante Vescovo Moro. Il costo è di 12 euro, gratuito sotto i 12 anni. Per le prenotazioni contattare via sms o whatsapp il numero 339 8939398.

Gli appuntamenti musicali del Festival animeranno principalmente il Bastione di San Bernardino, rispettivamente sui due palchi creati per l’occasione, il Freak Stage e l’area denominata “Casa Erriquez”, ma anche l’Orecchione, per alcuni eventi speciali. Tutto il calendario di appuntamenti e attività - in continuo aggiornamento - è consultabile al sito www.murafestival.it . L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito.

Il programma

Mercoledì 7 settembre

Rassegna Gin’ n’ Jazz con Shells and Pearls @ Bastione di San Bernardino ore 20.30

Giovedì 8 settembre

Brand New Verona con The Foolz, Ikigai, Trentaquattro. Ospite speciale Pasquale Maria Ronzo de Le Pareti sconnesse recording studio insieme all’artista Medea. Hat, 360 entertainment, Le Pareti sconnesse recording studio e Freecom Hub. @ Bastione di San Bernardino ore 20.30

Venerdì 9 settembre

Lord Byron e le sue amiche ruspe @ Bastione di San Bernardino ore 21.

Sabato 10 settembre

Le porte dimenticate: dalla Porta Fura alla Porta del Morbio @ in Via Pontida ore 14.30

Negroni @ Bastione di San Bernardino ore 21.30

Prato di Stelle @Prato di Castel San Felice ore 21.

Domenica 11 settembre