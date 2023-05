Musica, sport e divertimento al Mura Festival di Verona: tutti gli eventi della settimana da martedì 30 maggio 

Nuova musica e nuovi appuntamenti per inaugurare al meglio il mese di giugno a Mura Festival 2023. Tornano le rassegne più amate e proposte musicali e sportive davvero imperdibili.

Il programma

Martedì 30 maggio, dalle ore 20:30, ritorna VINILI SU TELA, l’esposizione di vinili sul palco di Casa Erriquez dedicata a storici collezionisti, dj, cultori del vinile, appassionati di musica e curiosi con speciali allestimenti e con un dj set musicale accompagnato dall’artista e performer di live painting Stephanie Ocean Ghizzoni.

Mercoledì 31 il secondo appuntamento della rassegna GIN’n JAZZ, che vedrà protagonisti il quartetto Time4’et. La rassegna, a cadenza settimanale, vuole unire l’aroma dei migliori gin premium con le sonorità della musica jazz. Un perfetto connubio per assaporare l'essenza del gin legata all'anima poliedrica del jazz e tale da coinvolgere il pubblico con uno spettacolo suggestivo ed emozionante.

Il quartetto jazz ospite del secondo appuntamento dell’anno della rassegna è composto da giovanissimi e promettenti musicisti al loro debutto per Mura Festival; segno questo del fatto che nel programma artistico del Gin'n Jazz si cerca di proporre tutte le varietà e stili di jazz coinvolgendo musicisti veterani e giovanissimi studenti. Partner dell’evento, per tre settimane, Sorte Gin, il risultato di una distillazione artigianale in piccoli lotti in cui la ricerca di botaniche accuratamente selezionate confluisce in un’esperienza sensoriale unica.

Il mese di giugno inizia con un tributo a Neil Young della band The Needles che giovedì 1° giugno, alle 21, porteranno sul palco principale di Mura Festival il repertorio più originale di Neil Young. Una serata per celebrare l’iconico cantautore canadese,l’artista dalle mille sfumature, capace di spaziare dal punk al folk, dal grunge al country, passando per rock psichedelico e hard rock consacrandosi come il “cantautore degli spiriti liberi”.

Venerdì 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica, Mura Festival ospita sul palco la Contrada Lorì, un progetto artistico libero e genuino in continua espansione in grado di coniugare la ricerca del repertorio tradizionale e il cantautorato raffinato. Dalle 21.30, sul main stage, la Contrada Lorì porterà un live all’insegna delle tradizioni e del folklore popolare tra ritornelli, musiche e racconti capaci di conservare ancora oggi tutto il loro fascino.

La proposta Food

Mura Festival apre i suoi sapori e incentiva allo stare insieme sia a pranzo che a cena, con gustosissime novità capaci di soddisfare ogni palato. Dai grandi classici come le polpette de La mia polpetta che propone la variante tradizionale, con il pomodoro, la variante vegana e la variante senza glutine ai burger di Peach Burger, fino ad arrivare alle pizze gourmet di Oasi Gourmet che delizierà a pranzo e cena con pizze super cruchy e a piatti orientali come poké, noodles e riso caldo con Rhio Sushi&Pokè.

Novità della settimana il gustosissimo gelato di Pikko Gelateria: gusti autentici e genuini per un gelato di qualità fatto con ingredienti naturali, frutta di stagione e adatto anche a chi è intollerante al lattosio.

Sport e divertimento

In settimana continuano le lezioni sportive a cure delle associazioni con un ampio calendario di appuntamenti nella splendida cornice di San Bernardino in cui ognuno potrà individuare l’attività più adatta alle proprie necessità. Lezioni di yoga, pilates, zumba tenute da maestre che offriranno approfondimenti mirati sulle discipline per incentivare il benessere psico fisico, l’equilibrio interiore e un sano rapporto con l’ambienta naturale circostante.

Anche i più piccoli in settimana potranno partecipare ad attività pensate per loro come le letture animate a cura dell’Associazione In Giro Leggendo, che regaleranno divertimento e allegria.

