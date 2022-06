Estate a tutta musica: gli appuntamenti della settimana al Mura Festival dal 27 giugno al 3 luglio 2022

In questa calda estate, ci pensa la musica del Mura Festival a rinfrescare le serate veronesi. Appuntamento fisso e imperdibile per gli amanti del vinile martedì 28 con “Listen & Buy incontra Vinili su Tela”, mercoledì 29 amanti del gin e del jazz tutti al Bastione San Bernardino per Gin ’n’ Jazz, giovedì 30 protagonista la musica cantautorale con Veronica Marchi e La Maieutica Dischi e da venerdì 1 a domenica 3 si balla sulle note del folk con The Patricks, Contrada Lorì e Rio Grande - la canzone folk del Sudamerica.

Martedì 28 giugno prosegue “Listen & Buy incontra Vinili su Tela”, attività di ascolto, selezione e mercatino del vinile. Dj selector questa settimana sarà Paolo Martini accompagnato nuovamente dall’artista Stephanie Ocean Ghizzoni e le sue opere d’arte realizzate live durante la serata. Mercoledì 29 ritorna “Gin ’n’ Jazz”: le eleganti note del jazz con ensemble diversi ogni settimana, da gustare sorseggiando cocktail a base di gin premium italiani, sempre più di tendenza tra estimatori e grande pubblico. Ospite della serata il gruppo IMK - I Meet K, formato da giovani musicisti jazz che hanno già avuto esperienze musicali dal vivo e in studio, dai gruppi più grandi come le big band a quelli più piccoli, con il conseguente sviluppo di vari linguaggi musicali. Una serata a stampo internazionale, alla voce c’è infatti Standard1, musicista jazz coreano, cantante, compositore e produttore.

Buona musica da ascoltare sorseggiando aromatici Gin Tonic, disponibile in due ricette esclusive realizzate mixando Giulian Gin by Zanin e Toniche aromatizzate Fever Tree: “Giulian Indian”, con Giulian Gin, Fever Tree Premium Indian Tonic Water e twist di limone; “Giulian Mediterranean” con Giulian Gin, Fever Tree Mediterranean tonic water e twist d’arancia.

Giovedì 30 dalle 21 sarà Veronica Marchi, con la sua etichetta La Maieutica Dischi, a raccontare e raccontarsi sul palco del Bastione di San Bernardino, presentando i suoi brani pieni di poesia e raffinatezza. Veronese, classe 1982, Veronica inizia a cantare all’età di quattro anni. Studia pianoforte classico e a nove anni scrive la sua prima canzone. Mescola gli studi al palcoscenico, mentre grandi mentori ne accompagnano la crescita artistica, da Alanis Morissette a Carmen Consoli, da Jeff Buckley a Rino Gaetano, da David Bowie a Lucio Battisti. Salta dal pop all’indie folk e nei suoi live si contraddistingue per eleganza e autenticità. Apre così i concerti di molti artisti italiani, tra cui Niccolò Fabi, Cristina Donà, Eugenio Finardi, Nina Zilli, Antonella Ruggiero e Davide Van de Sfroos.

Venerdì 1° luglio prende il via il primo Mura Folk Festival: venerdì 1 si comincia con le atmosfere irlandesi dei The Patricks, mentre sabato 2 si balla sulle note della Contrada Lorì. Domenica 3 si chiude la settimana alla grande con il gruppo “Rio Grande la canzone folk del Sudamerica”.

5 musicisti, un gruppo Irish Folk acustico che propone brani della tradizione folk irlandese arrangiati in chiave moderna. Questi sono i The Patricks che venerdì 1 luglio, alle ore 21.00, saliranno sul Freak Stage di Mura Festival per intrattenere il pubblico con musica tradizionale irlandese e alcune cover di gruppi moderni attribuite al genere, senza però tradire il sound originale.

Sabato 2 luglio, ore 21.30, speciale appuntamento con il folklore e l’energia della Contrada Lorì, ospiti alla terza edizione del Mura Festival: da Avesa con amore, il gruppo musicale ha attraversato tutte le piazze e le osterie di Verona e provincia con un progetto artistico libero e genuino in continua espansione, facendo tappa per l’occasione proprio a Mura Festival.

Le loro canzoni, tutte rigorosamente in dialetto veronese, raccontano pezzi di storia del territorio veronese che tengono viva la memoria popolare. Nel 2014 hanno pubblicato il disco d’esordio “Doman l’è festa” con Vaggimal Records e a fine 2015 “Eviva il mar” con Are Zovo Musica. Due dischi candidati alla targa Tenco per gli album dialettali e finalisti al Folkest 2018. Nel 2019 esce sempre per Are Zovo Musica “Cicole Ciacole”.

Gli appuntamenti non finiscono qui: domenica 3, alle ore 21:30, musica al tramonto con i Rio Grande, che interpreteranno le grandi canzoni del Sudamerica in un viaggio dal Messico all’Argentina, passando per Cuba e il Cile e poi dritti fino all’Uruguay. ?Chavela Vargas, Pedro Infante, Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Alfredo Zitarrosa, León Gieco, Ariel Ramírez e Compay Segundo sono alcuni dei grandi artisti che Rio Grande rilegge a proprio modo, mettendo al servizio delle canzoni tre percorsi musicali differenti fra Sud America, Europa e Nord America.?Rio Grande e' un fiume che segna il confine tra Americae Sudamerica: Le ritmiche sudamericane si fondono cosi' con il sapore metallico e polveroso dello slide guitar.?Quello di Rio Grande è un viaggio a più livelli, tutti accomunati da una musica vibrante, fatta di canzoni incisive, di melodie da cantare, di parole da dire e ricordare, di storie da tramandare, di dolori per cui poter piangere, di leggende su cui poter sognare.

Gli appuntamenti musicali del Festival animeranno principalmente il Bastione di San Bernardino, rispettivamente sui due palchi creati per l’occasione, il Freak Stage e l’area denominata “Casa Erriquez”, ma anche l’Orecchione, per alcuni eventi speciali. Tutto il calendario di appuntamenti e attività - in continuo aggiornamento - è consultabile al sito www.murafestival.it. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito.

Il programma

Martedì 28 giugno

Serata Listen & Buy + Vinili Su Tela

@ Bastione di San Bernardino ore 20.30

Mercoledì 29 giugno

Rassegna Gin’ n’ Jazz

@ Bastione di San Bernardino ore 20.30

Giovedì 30 giugno

Storytellers con Veronica Marchi e La Maieutica Dischi

@ Bastione di San Bernardino ore 21

Venerdì 1° luglio - Mura Folk Festival

Concerto di The Patricks

@ Bastione di San Bernardino ore 21.

Sabato 2 luglio - Mura Folk Festival

Concerto di Contrada Lorì

@ Bastione di San Bernardino ore 21.30

Domenica 3 luglio - Mura Folk Festival

Concerto di Rio Grande la canzone folk del Sudamerica

@ Bastione di San Bernardino ore 21.30