Tutti gli appuntamenti con la musica live al Mura Festival di Verona nella settimana dal 21 al 26 giugno 2022

Dopo la calorosissima accoglienza della prima settimana di apertura, i concerti del Mura Festival sono pronti a fare ballare tutti sulle note di tanti ritmi e stili diversi, per tutti i gusti e per tutte le età. Si parte martedì 21 con il primo appuntamento di “Listen & Buy incontra Vinili su Tela”: tutti i martedì saranno dedicati a sua maestà "Il Disco Vinile”, all'ascolto, alla visione, alla storia, e all’acquisto. Ma non solo, si riconferma l'appuntamento con l'artista Stephanie Ocean Ghizzoni e la sua performance di Live Painting, che darà colori e forme all’esperienza d’ascolto: da qui il nome dell’evento “Vinili su tela”.

Listen & Buy prevede una sezione dedicata al Mercatino del Vinile “storico”, con la possibilità di scegliere i propri dischi, scoprirne la storia e in quale club hanno “girato”, portarli in console dove un dj li suonerà per i partecipanti e anche acquistarli. questo format nasce da un idea dei dj Marco Roldo e Luca Picchio, amanti e cultori del disco vinile specialmente di musica dance, funky, afrojazz e world groove dagli anni '70 agli anni '90 /2000.

Un’idea sperimentata così, per gioco e passione, che ha riscosso subito un grande successo proprio perché riesce a coinvolgere sia gli appassionati di vinile che i nuovi dj e amanti di musica ricercata non prettamente “commerciale”. L’artista e cantante Stephanie Ocean Ghizzoni sarà protagonista di “Vinili su tela”: live painting che darà vita all’esperienza d’ascolto attraverso la creazione di ritratti potenti ed espressivi, per i quali la pittrice è conosciuta e riconosciuta a livello nazionale.

Mercoledì 22 ritorna “Gin ’n’ Jazz”: le eleganti note del jazz con ensemble diversi ogni settimana, da gustare sorseggiando cocktail a base di gin premium italiani, sempre più di tendenza tra estimatori e grande pubblico. Questa settimana un terzetto d’eccezione: “Francesco Casale and Friends”, composto da Francesco Casale alla batteria, Mezuru Takahashi alla tromba e Donato Dalia alla chitarra. Protagoniste della serata anche le ricette esclusive create mixando in modo perfetto il gin premium Giulian Gin del liquorificio Zanin, caratterizzato da ginepro raccolto in Italia a cui sono state aggiunte nella miscela delle botanicals, con le toniche aromatizzate Fever Tree, che complementano le varie categorie di sapore dei gin, in bilanciamenti perfetti e sorprendenti.

Protagonista Verona e il suo fermento musicale e culturale giovedì 23 dalle ore 21, nella serata chiamata “Brand New Verona”, un format che promuove la rete culturale, unendo nella serata artisti musicali emergenti, uno studio di registrazione, un web magazine e un’associazione culturale scaligera. Il primo appuntamento è capitanato da Nicolò Fagnani, già vincitore del 3° premio Arte d’Amore del Verona in Love 2022, che presenterà il suo nuovo EP pubblicato ad inizio giugno. Con lui, altri due giovani talenti della scena autorale contemporanea veronese: Numb, con sonorità più affini all’hip-hop , r’n’b e neo soul e Tokyo, chitarrista e cantante più vicino alla nuova scena cantautorale italiana. Lo studio di registrazione che accompagna la serata sarà La Colla Studio Recording. Il web magazine che supporterà e parlerà della serata sarà il noto Pantheon Verona Network, mensile di Verona nato nel 2008 a Grezzana dalla passione e intraprendenza dell’attuale Direttore Responsabile, Matteo Scolari. Sul palco anche l’Associazione Culturale Urbs Picta, che si presenterà al pubblico, facendo conoscere i propri progetti culturali di alto profilo e alto valore, specialmente nella scena artistica d’avanguardia.

Venerdì 24 dalle 21 tutti pronti a ballare sulle note folk di Eusebio Martinelli e la sua Gispy Orkestar: l’idea musicale di Eusebio Martinelli, con il suo progetto Gipsy Orkestar, è di proporre concerti in cui i musicisti e gli spettatori non siano in alcun modo separati da un dislivello dovuto al palcoscenico, ma si uniscano in una festa che veda sullo stesso piano persone che ballano, suonano e cantano liberamente, come di solito accade nella tradizione della musica balcanica e gitana in generale, musica che ha profondamente influenzato e caratterizzato quella di Eusebio Martinelli.

Il fine settimana vedrà protagonista il Festival del Salento: il 25 e 26 giugno tutto il giorno è dedicato ai sapori e alle

atmosfere di questa terra incredibile, oltre a laboratori di cucina tradizionale, anche laboratori di Pizzica e tanta

musica con il concerto live di Pizzica del gruppo “Salento Beat Verona” dalle 21, per divertirsi insieme e assaporare

“lu sule, lu mare, lu ientu” direttamente sui Bastioni.

Domenica 26 giugno dalle 19:30 il palco Casa Erriquez a San Bernardino prende vita con l’Aperitivo musicale al

Tramonto 100 Note in Rosa, curato da Consorzio per la Tutela del Chiaretto e del Bardolino, questa settimana

accompagnato dalle note di Gabriella Martinelli. Cantautrice e polistrumentista, Gabriella Martinelli ha le sue radici

in molteplici influenze musicali che s’incontrano in un progetto artistico del tutto originale. Vincitrice di Area

Sanremo 2019, è stata in gara con Lula al 70° Festival della Canzone Italiana con la canzone “Il gigante d’acciaio”

nella categoria Nuove Proposte.

Gli appuntamenti musicali del Festival animeranno principalmente il Bastione di San Bernardino, rispettivamente sui due palchi creati per l’occasione, il Freak Stage e l’area denominata “Casa Erriquez”, ma anche l’Orecchione, per alcuni eventi speciali. Tutto il calendario di appuntamenti e attività - in continuo aggiornamento - è consultabile al sito www.murafestival.it.

L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito.

Martedì 21 giugno

Serata Listen & Buy + Vinili Su Tela

@ Bastione di San Bernardino ore 20.30

Mercoledì 22 giugno

Rassegna Gin’ n’ Jazz con terzetto Francesco Casale & Friends

@ Bastione di San Bernardino ore 20.30

Giovedì 23 giugno

Brand New Verona concerto di Nicolò Fagnani, con Numb e Tokyo

@Bastione di San Bernardino ore 21.

Venerdì 24 giugno

Concerto di Eusebio Martinelli & Gipsy Orkestar

@Bastione di San Bernardino ore 21.30

Sabato 25 giugno Festival del Salento

Concerto live di Pizzica “Salento Beat Verona”

@ Bastione di San Bernardino ore 21



Domenica 26 giugno

Aperitivi Musicali al Tramonto 100 Note in Rosa - Consorzio per la Tutela del Chiaretto e del Bardolino, accompagnamento musicale di Gabriella Martinelli

@ Bastione di San Bernardino | Palco Casa Erriquez ore 19:30