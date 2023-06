Musica live, yoga, giochi, food truck e divertimento: tutti gli appuntamenti al Mura Festival nel fine settimana

Il ricco calendario di Mura Festival prosegue con i suoi appuntamenti venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno al Bastione di San Bernardino.

Venerdì 9 giugno

Il fine settimana di Mura Festival parte all’insegna del benessere con le attività sportive pensate per ogni esigenza. Alle ore 13,15 una nuova lezione di pilates a cura di Silvia Barbieri necessaria per distendere le tensioni, rilassarsi e connettersi con la natura circostante.

Per gli amanti dello yoga, invece, l’appuntamento è alle ore 13,30 con una nuova lezione di Yoga Vinyasa con l’insegnante certificata Karin Cipriani, disciplina utile per acquisire forza, flessibilità e agilità allenando il respiro e alleviando i disturbi a carico di schiena e cervicale.

In serata l’atteso concerto di MR White & i Soggetti Smarriti by “O'ciucciareillo Family” che a partire dalle ore 20,00 animerà il Palco di Casa Erriquez con un live che mescola generi musicali apparentemente incompatibili: balkan, gypsy, dub, drum & bass, psichedelia per un’esperienza musicale davvero coinvolgente.

Torna Mura Land

Sabato 10 giugno, dalle ore 11, torna l’imperdibile spettacolo di Elettra Petronilli che fino alle ore 14 intratterrà i più piccoli con il suo coloratissimo e coreografico intrattenimento tra bolle di sapone, hoola hop e truccabimbi. Nel frattempo, sempre alle 11, i più grandi potranno praticare una nuova lezione di Yoga con Karin Cipriani o a partire dalle ore 11.30 una nuova lezione di pilates con la maestra Silvia Barbieri.

Dalle ore 17 alle ore 18 torna Music Garden, l’attività di musica interattiva e d’insieme proposta dall’Associazione Il Giardino dei Linguaggi, in cui canzoni e musiche diventano l’occasione per giocare assieme a mamma e papà utilizzando la voce, il corpo e alcuni semplici strumenti.

Alle 18 un nuovo appuntamento con lo Yoga a cura dell’insegnate Nerissa che guiderà alla scoperta dello Yoga e Handpan, una meditazione in movimento. Sarà una pratica profonda Vin-Yin adatta a tutti che combina Vinyasa e yin yoga per risvegliare l’energia vitale e riequilibrare il sistema nervoso. Entreremo in risonanza con le frequenze armoniche dell’Handpan per liberare il movimento fluido naturale ed entrare in uno stato meditativo. Grazie alle sue vibrazioni magiche, l'handpan viene riconosciuto come strumento musicale terapeutico.

In serata, dalle 21 il palco di Casa Erriquez omaggerà una leggenda della musica mondiale: Bob Marley. Le sonorità reggae e l’atmosfera della Giamaica unite anche all’importante messaggio politico e sociale di fratellanza che marley ha espresso nei suoi testi chiari, diretti e penetranti risuoneranno nel live di Marley’s Legend con il tributo al grande artista, ricreando l’atmosfera rituale tipica di quei live. Un’esplosione di energia tutta da ballare.

Domenica 4 giugno, il risveglio è a cura dell’insegnante Ylenia con la sua lezione di Yin&Yang. Dalle 9,30 si potrà famigliarizzare con una pratica semplice e intensa che insegna a rilassare il corpo profondamente, calma le emozioni, stimola l'energia vitale e prepara la mente e il corpo per la meditazione.

A partire dalle 11 ancora giochi e festa con Elettra Petronilli e le sue animazioni capaci di catturare l’attenzione e l’entusiasmo dei più piccoli per un pomeriggio ricco di divertimento e allegria.

In serata, dalle 21, i ritmi r&b e soul di Nico e Madama approdano sul palco di Casa Erriquez per riscaldare l’atmosfera. Un duo chitarra e voce per spaziare dal soul al funky al blues, cantando e ballando sulle canzoni più belle di sempre.

La proposta food

Mura Festival incentiva allo stare insieme sia a pranzo che a cena, con gustosissime novità capaci di soddisfare ogni palato. Dai grandi classici come le polpette de La mia polpetta, alle pizze gourmet di Oasi Gourmet, dai piatti orientali come poké, noodles e riso caldo di Rhio Sushi&Pokè, agli squisiti hamburger di Peach Burger fino ad arrivare alle specialità di Osteria Argentina.

Per il dessert, il gustosissimo gelato di Pikko Gelateria: gusti autentici e genuini per un gelato di qualità fatto con ingredienti naturali, frutta di stagione e adatto anche a chi è intollerante al lattosio.

Yoga con Ylenia / foto ufficio stampa Mura Festival