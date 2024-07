Stefano Doglioni Trio, Chiamamifaro e altri al Mura Festival dal 3 al 6 luglio

Quattro appuntamenti diversi per quattro serate al Mura Festival di Verona.

Serata straordinaria dedicata alla musica jazz e al gin, con l'imperdibile rassegna Gin'n'Jazz. L'appuntamento si terrà il 3 luglio 2024 alle 20.30 presso la splendida cornice del Bastione di San Bernardino. La serata vedrà protagonista il rinomato Stefano Doglioni Trio, composto da: Stefano Doglioni - Clarinetto Basso; Luca Pisani - Contrabbasso; Alberto Chiozzi - Batteria.

Ad arricchire ulteriormente l'evento, l'ospite speciale Grazia di Grace porterà la sua voce incantevole, regalando interpretazioni raffinate dei grandi classici del jazz vocale.

Stefano Doglioni, clarinettista basso di jazz italiano di fama internazionale con base a New York, ha conquistato il pubblico sia in Europa che negli Stati Uniti grazie al suo straordinario talento. Ora, insieme al suo eccezionale trio, è pronto a incantare Verona con l'energia travolgente del bebop e il ritmo avvolgente del contrabbasso di Luca Pisani e la dinamica batteria di Alberto Chiozzi.

Partner della serata: Distilleria Orobica Autonoma.

Le interviste in musica di Storytellers a Mura Festival proseguono con un nuovo appuntamento. Ospite del 4 luglio, il cantautore John De Leo, che ha deciso di condividere con il suo pubblico una prospettiva intima e autentica della sua carriera. John de Leo, rinomato musicista e compositore, noto al grande pubblico come l’ex voce del gruppo I Quintorigo, con il suo stile unico e la sua voce inconfondibile, ha saputo conquistare il cuore degli appassionati di musica in tutta Italia e oltre. Durante l'evento, John ci accompagnerà in un viaggio attraverso la sua carriera, condividendo aneddoti, esperienze e riflessioni che hanno segnato il suo percorso artistico. A condurre la serata sarà Giulio Brusati, giornalista di esperienza e appassionato di musica, che guiderà la conversazione con John de Leo, garantendo un’intervista ricca di contenuti interessanti e approfondimenti esclusivi. L’intervista esclusiva sarà un’opportunità unica per il pubblico di Mura Festival e per tutti gli amanti della musica di scoprire un’artista poliedrico, parlando di esperienze universali che trovano come punto di contatto la musica. L’appuntamento è per il 4 luglio alle 21. L’ingresso è gratuito.

Venerdì 5 luglio, il Mura Festival ospiterà una serata imperdibile all'insegna della musica e del divertimento. Alle 21, il cant'attore veronese Sanketti, alias Simone Valbusa, salirà sul palco per un evento unico dal titolo "Sanketti e i suoi 3 difetti". Sarà un'occasione straordinaria per ripercorrere la carriera musicale di Sanketti, dagli esordi con i Reggadelica, passando per gli Unavez, fino ai progetti solisti degli ultimi anni. Ad accompagnare Sanketti in questa speciale performance saranno tre musicisti che hanno segnato le diverse fasi della sua carriera: Ale Bongo, amico e collaboratore di lunga data, darà il ritmo in levare dei Reggadelica, facendo ballare il pubblico con brani come "Note che rimbalzano" e "La domenica mattina"; Ale Formenti, al contrabbasso, sottolineerà il periodo degli Unavez; e Lucky Trumpet, musicista eclettico, accompagna Sanketti nel suo progetto solista. Insieme a Megahertz, hanno creato capolavori come "Un cantore nel cantiere", "Fiori e Follie", e "Un cantautore veronese". Questo quartetto si è già esibito al Teatro del Navile di Bologna per l'anniversario degli 80 anni di Lucio Dalla.

Dopo il concerto, dj set esplosivo con The Lovers.

Ingresso gratuito.

Infine, dopo il rinvio a causa del maltempo del 23 giugno, arriva finalmente a Mura Festival Chiamamifaro, il promettente progetto musicale di Angelica Gori. Il concerto previsto alle 20.30 del 6 luglio rappresenta un’occasione imperdibile per assistere al talento di una delle voci emergenti più apprezzate del panorama musicale italiano. Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, è una giovane artista bergamasca con una forte passione per i luoghi esotici, i cactus, la ginnastica ritmica e lo yoga. Figlia di Giorgio Gori e Cristina Parodi, Angelica ha deciso di intraprendere la propria strada nel mondo della musica subito dopo la maturità, dando vita al progetto Chiamamifaro. Il suo singolo di debutto, "Pasta Rossa", pubblicato il 3 luglio 2020 con Uma Records, ha raggiunto in breve tempo il milione di stream complessivi, segnalandola come una delle nuove voci da tenere d'occhio. Dopo il successo di "Pasta Rossa", Chiamamifaro ha continuato a incantare il pubblico con il singolo "Domenica", uscito il 6 novembre 2020 e accompagnato dal suo primo video ufficiale. L'estate del 2022 ha visto Angelica aprire alcune delle principali date dei Pinguini Tattici Nucleari e dei Rovere, consolidando la sua presenza sulla scena musicale italiana. Nel 2023, Chiamamifaro ha pubblicato il singolo "MA MA MA" e ha collaborato con Asteria per la realizzazione di "Santa Subito". Recentemente, nel 2024, ha avuto l'onore di esibirsi al prestigioso concerto del Primo Maggio a Roma, un traguardo significativo che testimonia la crescita e il riconoscimento del suo talento. Mura Festival, noto per la sua dedizione alla promozione di giovani talenti e nuove proposte musicali, è orgoglioso di ospitare Chiamamifaro, offrendo al pubblico veronese un'occasione unica per scoprire e apprezzare la musica di una giovane artista in ascesa. L'ingresso è gratuito.