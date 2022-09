A Verona il Mura Buskers Garden

Aria di festa alla terza edizione del Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco. Da giovedì 15 a domenica 18 settembre arriva Mura Buskers Garden, un weekend dedicato all’arte di strada, alla musica e al cibo dall’Italia e dal mondo. Un’iniziativa pienamente in linea con i principi del Mura Festival che vedrà perfettamente integrati arte, cultura, sostenibilità e dialogo.

Tra le attività proposte in questo ambito troveranno ampio spazio arti figurative, musica, danza e le performance circensi del collettivo Ludica Circo. Il Bastione delle Maddalene in questa occasione diverrà un vero e proprio giardino, aperto e inclusivo in cui musica, performance artistiche e eccellenze gastronomiche accompagneranno i visitatori in un percorso alla scoperta di un’area della città che nei prossimi anni sarà un polmone verde grazie ai vasti lavori di riqualificazione.

I concerti

Si inizia giovedì sera all’insegna dell’inclusività con l’Orchestra Mosaika, l’ensemble multiculturale diretto dal Maestro Marco Pasetto. Venerdì alle 21 il Bastione si colorerà con la coinvolgente energia dei ballerini ed acrobati dal Brasile e dalla Tanzania con l'associazione danze dal mondo Cores De Bahia, per una serata all’insegna del ritmo e dell’allegria. Sabato tutti invitati al “Pranzo dell’artista”, dalle ore 12 il palco sarà a disposizione di chi vorrà esibirsi, un vero e proprio Open Stage per gli artisti che ne vorranno approfittare. Alle 16 il Bastione si trasformerà in un palco a cielo aperto dove si potrà passeggiare tra giocolieri, circensi, acrobati e danzatori aerei che si esibiranno sui loro tessuti colorati, mentre la serata sarà accompagnata dalle note del folk tradizionale di Contrada Lorì.

Domenica 18 si riparte con la coinvolgente Hula Hoop Dance: dalle 10.30 Elettra Petronili aspetta bambini, mamme e papà e chiunque abbia voglia di provare l'Hula Hoop per divertirsi in compagnia. Sempre domenica prima edizione dell’Ukulele Day, una giornata dedicata a questo piccolo e simpatico strumento con una parte espositiva e una di live music, a partire dalle 12.45 con Vittoria Zermini, alle 17 con il duo Frattini – Monti con Uku-rukuku, Diletta Marzano alle 19.45 e, per concludere alle 21.00, con il concerto di uno dei migliori ukulelisti del mondo, il grande Danilo Vignola. Nel pomeriggio, il maestro sarà anche a disposizione di tutte le scuole di musica e degli studenti che vorranno conoscere meglio questo strumento con un workshop alle 18.30.

La proposta gastronomica

Ad accompagnare le quattro giornate, tante scelte gastronomiche che ci faranno scoprire l’Italia e il mondo un morso dopo l’altro. Per questa speciale occasione, infatti, Mura Festival si fonde con Cucine a Motore, il food truck festival dedicato al cibo di strada, per quattro serate di musica, divertimento e cibo gourmet. Giovedì 15 e venerdì 16 settembre dalle 18 alle 24, sabato 17 e domenica 18 dalle 12 alle 24.

Un evento gastronomico itinerante per scoprire le eccellenze gastronomiche della penisola e del mondo in formato food truck. Un festival che ha trovato la sua formula vincente in un mix di street food gourmet, musica dal vivo e degustazioni di birra, per offrire una manifestazione ricca di contenuti sia per gli amanti della musica e dell’enogastronomia, sia per le famiglie.

Dieci i food truck presenti nei quattro giorni per un vero viaggio gastronomico alla scoperta delle eccellenze della nostra penisola, e non solo, in formato food truck. Viaggio in Italia quindi con le specialità siciliane di PMR Group, i fritti napoletani di Fritto e Fritto, e quelli marchigiani di Siamo Fritti con i suoi imperdibili arrosticini, i panini made in Calabria di Giowa food in the street, le piadine romagnole condite di tanta simpatia di Mary on road, le polpette per tutti i gusti de La mia Polpetta.

A portarci più lontano ci penseranno le specialità venezuelane de La Reina Pepiada anche con proposte gluten free, e gli squisiti hamburger di Mr&Mrs Fabulous, ARTS Burger e Bomber truck. Il cibo, rigorosamente presentato nella formula dello street food preparato, e servito, in cucine su ruote, offrirà anche uno spettacolo visivo, grazie a un’attenzione e cura nei dettagli.

Tutto il calendario di appuntamenti e attività - in continuo aggiornamento - è consultabile al sito www.murafestival.it .

Diletta Marzano - Foto Ufficio Stampa Mura Festival Studioventisette S.r.l.