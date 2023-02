I leggendari Mummenschanz e il loro nuovo spettacolo "50 Years" al Teatro Ristori

Un viaggio onirico oltre l'immaginazione dove l’ordinario diventa straordinario attraverso una metamorfosi delle forme e dei colori. Gli oggetti della quotidianità assumono una nuova vita e personaggi bizzarri dialogano con il pubblico, parlando all’eterno fanciullino che è in ognuno di noi. Il Teatro Ristori di Verona chiude la Rassegna di Danza della Stagione 2022/2023 con l’arrivo, per la prima volta in città, dei leggendari Mummenschanz con il loro nuovo spettacolo “50 Years”, in tour in Italia da fine gennaio 2023 per festeggiare i 50 anni di successi di una delle compagnie più famose e uniche al mondo.

Fondata a Parigi, nel 1972, da Andres Bossard, Floriana Frassetto e Bernie Schürch come progetto artistico assolutamente sperimentale tra mimo e danza, oggi i Mummenschanz sono simbolo per eccellenza della commedia contemporanea delle maschere. Una formazione leggendaria ormai, un mito, che ha dato vita ad una nuova dimensione dell’arte di fare teatro. Attraverso la lingua inimitabile ed universale del non verbale, affidata ai corpi e agli oggetti-maschere, sono diventati un’icona poetica che attraversa le generazioni.

Definiti “musicisti del silenzio” - “Les musiciens du silence” -, sono capaci di cogliere e raccontare, in forme sempre nuove, il modo fantastico, onirico e misterioso della fantasia. Un linguaggio universale, il loro, che li ha portati a superare ogni barriera geografica, linguistica e culturale, confermandosi a tutt’oggi come una delle compagnie più famose al mondo, lodata dalla critica e amata dal pubblico di ogni generazione. Nel loro repertorio, oltre 100 progetti, con numerosi spettacoli d’indiscusso successo come: NEXT, PARADE, 3X11, 40 YEARS, YOU&ME.

Dopo la morte di Andres Bossard nel 1992 e il ritiro dalle scene di Bernie Schürch nel 2012, oggi è Floriana Frassetto il motore artistico del prestigioso ensemble formato dalla stessa direttrice Frassetto e agli artisti e performer Tess Burla, Sarah Lerch, David Labanca e Manuel Schunter che celebra in tutto il mondo l’anniversario della loro nascita.

Foto Mummenschanz via ufficio stampa Teatro Ristori