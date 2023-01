"Mozart a Verona", il tradizionale concerto in omaggio al genio salisburghese presso la Chiesa di S. Tomaso Cantuariense

La quarta edizione di "Mozart a Verona", in programma dal 5 al 31 gennaio, prevede un cartellone ricchissimo di eventi, con ben undici appuntamenti culturali nell’arco di tutto il mese, spaziando dai concerti sinfonici a quelli di campane, dall’opera agli spettacoli per bambini, fino al tradizionale concerto per organo là dove lo stesso Mozart si esibì più di due secoli fa.

Un grande lavoro collettivo, grazie a nuove partnership avviate con alcune delle più significative realtà musicali e culturali di Verona, che ha consentito al festival di crescere, inserendo nuove location oltre a quelle tradizionali, espandendosi a tutto il centro storico della città.

Fondazione Cariverona organizza per venerdì 7 gennaio alle 20.30 presso la Chiesa di S. Tomaso Cantuariense il tradizionale e atteso appuntamento musicale per celebrare la storica esecuzione mozartiana del 7 gennaio 1770. Questa edizione vede protagonisti il pluripremiato soprano Miriam Feuersinger, accompagnato all’organo da Tobias Lindner, che eseguiranno un programma con alcune tra le pagine più celebri del repertorio vocale mozartiano, unitamente a brani strumentali per organo solo dello stesso Mozart e di autori a lui strettamente collegati, eseguiti sull’organo Bonatti il giovane genio salisburghese ebbe modo di suonare nell’esecuzione del 1770.

Il programma completo è consultabile QUI.

La partecipazione è gratuita previa prenotazione su Eventbrite.