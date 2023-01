"Il movimento del nulla" al Teatro Camploy con Gene Gnocchi

Gene Gnocchi porta a Verona "Il movimento del nulla", sul palco del Teatro Camploy il 10 marzo 2023 alle ore 21: «Come la migliore tradizione italiana insegna, il movimento nasce dalla televisione per diventare qualcosa di reale. Se il proprietario delle televisioni private è diventato premier e uno dei più grandi comici capo di uno dei movimenti più importanti, perché Gene Gnocchi non dovrebbe potersi candidare alla carica di presidente?».

«Lavorare meno, lavorare voi», è uno degli slogan del nuovo partito che si chiama "Il nulla", promette tutto per arrivare al niente. Si presenta come la «Leopolda dei poveri» e si prefigge di spazzare via tutto ciò che non hanno eliminato pandemia e crisi energetica per arrivare ad azzerare quanto fatto fino ad ora, fare tabula rasa per lasciare un foglio bianco alle nuove generazioni: «È la parodia della politica di oggi, uno show politicamente scorretto che si trasforma in un vero movimento, infatti il biglietto di ingresso darà diritto al ricevimento della tessera del partito. Le adesioni sono già numerose, non perdete l’occasione di ospitare un evento epocale per la storia politica del nostro paese».

