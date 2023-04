Sul lago di Garda a Lazise è in arrivo il Movieland Pride con ospiti Immanuel Casto e Cristiano Malgioglio

Movieland – The Hollywood Park il famoso parco a tema cinematografico parte di CanevaWorld Resort, dopo il successo della prima edizione nel 2022, conferma e raddoppia le date per l’unico evento Pride in un Parco Divertimenti italiano con il Movieland Pride 2023. L’appuntamento è sabato 20 e domenica 21 maggio 2023 a Lazise, sul Lago di Garda, per due giorni che hanno come obiettivo quello di far vivere un’esperienza indimenticabile ai visitatori, all’insegna del divertimento, dell’inclusività e di tutta la Magia di Hollywood!

Nelle due giornate ci si potrà immergere in un’atmosfera di festa colorata e magica che celebrerà i valori del rispetto di ogni essere umano, nella sua unicità. A colorare ulteriormente il Movieland Pride 2023 sabato 20 maggio saranno presenti Immanuel Casto con Romina Falconi e domenica 21 maggio Cristiano Malgioglio con imperdibili esibizioni live.

Durante il weekend, inoltre, sono previsti Show e Animazione di Micky Voice, Alexandra McQueen, Danny Spooky, Giusva, Krystian Vocalist, Donna Sofia, Alby Starnight, Yvonne O’Neill, Nikiya e Heavy Passion e dj set a cura di Matty P from Red Bologna, Axel & Andrew e Iuri Dj from Art Club Disco e Davide, Kevin, Sofia, Marco, Gloria saranno gli speciali pride dancers di questa edizione.

Informazioni e contatti

Movieland Pride è realizzato con la collaborazione di Lorenzo Bosio Dir. Artistico del Pride Village. La “colonna sonora” del Movieland Pride sarà anche interpretata dalle note dell’orchestra Appel presente sabato 20 maggio e da Greta Ray, domenica 21 maggio. Movieland Pride è supportato anche quest’anno da Arcigay e parte del ricavato sarà a loro devoluto per progetti scolastici in ambito formativo contro il bullismo.

Per restare aggiornati sulle notizie dell’evento basterà collegarsi alla pagina: https://www.canevaworld.it/eventi.html.

Copertina Pride 2023 / locandina Movieland