A Lazise torna il Movieland Pride con ospiti BigMama e Alexia

Movieland - The Hollywood Park conferma la terza edizione per l’unico evento Pride in un Parco Divertimenti italiano con il Movieland Pride 2024. Il weekend del 25 e 26 maggio 2024 sarà un’occasione di divertimento, inclusività e festa, con un tocco di magia di Hollywood, in pieno stile Movieland Park.

Durante le due giornate ci si potrà immergere in un’atmosfera festosa, vibrante e magica, dedicata alla celebrazione dei valori del rispetto e dell’unicità di ogni essere umano. A colorare ulteriormente il Movieland Pride 2024 saranno presenti due madrine d’eccezione, che intratterranno il pubblico con imperdibili performance live:

sabato 25 maggio: BIGMAMA

domenica 26 maggio: ALEXIA

Durante il weekend saranno previsti Special Show con Drag queen, dancers, DJ set con Animazione ed Entertainment a cura di Lorenza Bosio, Art Director e una coloratissima Pride Parade animata dall’orchestra Appel. Per tutto il fine settimana il Parco si tingerà delle allegre tonalità “Rainbow” con allestimenti a tema, photopoint e foodtruck. Movieland Pride è supportato anche quest’anno da Arcigay e, insieme, rinnovano il loro sostegno a progetti formativi scolastici contro il bullismo.

Per restare aggiornati sulle notizie dell’evento basterà collegarsi alla pagina: https://www.canevaworld.it/eventi.html.

Alexia e Bigmama al Movieland Pride / Locandina 2024