Al via il palinsesto estivo di Movieland - The Hollywood Park 

Per la stagione estiva Movieland - The Hollywood Park ha in serbo un ricco programma di eventi, pensato per il divertimento di adulti e bambini a due passi dal Lago di Garda!

Giugno, come ormai da tradizione, è il mese dedicato al Movieland Film Festival: 30 giorni in cui sembrerà davvero di vivere dentro un film grazie alle tantissime comparse che animeranno le strade del parco e agli show speciali ispirati ai più famosi action movie. Ma non solo, il parco sarà arricchito da food corner speciali, come il Pop Corner con deliziosi popcorn per tutti i gusti e tante altre sfiziosità e da caratterizzazioni che ricordano alcune delle pellicole più popolari del cinema hollywoodiano come John Wick, Dirty Dancing, Robocop e Il Gladiatore. In questo contesto da jet set sono diversi gli eventi pensati e creati dallo staff artistico di Movieland in collaborazione con alcune tra le realtà italiane più divertenti e originali.

Il 17 e il 18 giugno, a rendere l’atmosfera del Parco ancor più spettacolare ci sarà il raduno di “Cosplay By Think Comics”, il punto di riferimento per appassionati di fumetti, cartoon e cosplay. Durante il Movieland Cosplay Celebration, le attrazioni e le scenografie del parco prenderanno vita grazie a numerosi cosplayer coordinati da Think Comics. E ancora…giochi ed animazioni per scoprire quanto si è nerd, incredibili esibizioni Cosplay e la suggestiva parata con cui sarà possibile scattare una foto ricordo con i propri beniamini grazie ai photo point a tema. L’evento è presentato da Valeryo e Valentina “LaVaLend”, presentatori delle più importanti fiere Comics & Games in Italia, nonché di Lucca Comics & Games.

Movieland non poteva poi non dedicare una giornata alla serie tv che ha letteralmente riportato in auge gli anni ’80 si… si tratta di Stranger Things! Per tutti i fan di Dustin, Eleven e il loro gruppo di amici il 24 e il 25 giugno ci saranno gli Stanger Days: l'associazione Upside Down trasformerà una parte del parco nel celebre SottoSopra, assieme ai Cosplayers e all'arcade station tutta da scoprire con cabinati a tema! Infine, il 1° luglio Movieland – The Hollywood Park spegnerà le sue prime 20 candeline: un evento speciale, con tantissime sorprese, show e attrazioni da non perdere!

Foto ufficio stampa Movieland The Hollywood Park