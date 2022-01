Il Museo Nicolis al Motor Bike Expo con la suadente Harley-Davidson FLSTC Heritage Softail Classic "H-Paradise"

Il Museo Nicolis torna a Motor Bike Expo 2022, la piu? grande fiera al mondo per gli amanti delle due ruote, un appuntamento imperdibile per tutti i collezionisti ed appassionati. Protagonista di quest’edizione e? la “Signora in Rosso”, la seducente Harley-Davidson FLSTC Heritage Softail Classic “H-Paradise” del 1994, il suo magnifico color ciliegia e? il risultato della sovrapposizione di 39 strati di vernice realizzati interamente a mano. Una vera e propria opera d’arte, frutto di 160 ore di lavoro. Particolare che abbraccia appieno il concetto della Custom Culture e la rende perfetta per mettersi in mostra a quest’importante kermesse dedicata alla personalizzazione della moto, che coinvolge tutti i settori: dallo street al racing, dall’offroad all’adventouring.

La FLSTC Heritage Softail Classic “H-Paradise”, cosi? come indicato nel nome, e? dotata di telaio “Softail”, introdotto dalla Casa statunitense qualche anno prima. Tale caratteristica prevedeva una posizione nascosta degli ammortizzatori posteriori ad imitare cosi? la linea dei “vecchi” telai rigidi della Casa di Milwaukee, senza pero? rinunciare al confort. Ma Harley-Davidson non e? solo un brand, ma uno stile di vita che rappresenta il mito americano, il simbolo dell’outsider in sella, dello stile ribelle ma anche il piacere di viaggiare apprezzando il buon vivere.

Il cinema ha contribuito all’affermarsi della sua leggenda: da Easy Rider a Fuga da Los Angeles, passando per Terminator 2, Pulp Fiction e Sin City, la Harley e? diventata sinonimo di liberta? e avventura. Le moto del celebre marchio hanno stregato divi di Hollywood come: Clark Gable e James Dean e Peter Fonda che ne erano orgogliosi proprietari; anche Brigitte Bardot ne era testimone e l’attrice britannica Elizabeth Taylor possedeva addirittura una Harley di colore viola come i suoi occhi!

Oggi come ieri, tante celebrities amano e collezionano questo brand: gli attori Keanu Reeves, Jim Carrey, Harrison Ford, Brad Pitt, Tom Cruise, George Clooney, Johnny Deep e Arnold Schwarzenegger rientrano nella lista dei famosi harleysti. Nemmeno il mondo della musica e? rimasto indenne davanti al fascino della regina delle due ruote, tra gli appassionati del marchio citiamo: Elvis Presley e Jimi Hendrix, Cher e gli italiani Max Pezzali, Vasco Rossi, Luciano Ligabue e Biagio Antonacci.

Per restare in tema, la nostra Harley-Davidson esposta in fiera e? anche protagonista nel video musicale “Ma che vita la mia” di Roby Facchinetti. La Casa a stelle e strisce ha fatto innamorare intere generazioni grazie alla peculiarita? delle sue cromature, i fregi, le finiture, le grafiche che la rivestono e l’inimitabile rombo del motore. I visitatori di Motor Bike Expo potranno ammirare il magnifico esemplare del Museo Nicolis allo Stand della Regione del Veneto, al Padiglione 6 nell’area dedicata al Consorzio Lago di Garda Veneto.

Il Nicolis non e? quindi solo auto d’epoca, ma anche uno sguardo attento alle nuove generazioni, alle tendenze contemporanee, con un occhio di riguardo alle aspettative di tutti. E le sorprese non finiscono qui! Il Museo Nicolis sara? APERTO al pubblico per tutta la durata della fiera, da giovedi? 13 a domenica 16 gennaio, dalle 10:00 alle 18 orario continuato.

Per celebrare le due ruote, ingresso OMAGGIO per i bambini fino ai 10 anni per tutta la durata della fiera. Un’opportunita? unica per ripercorrere la storia della motocicletta con 100 pezzi introvabili: i primi velocipedi, l’antenata dello scooter, le moto di prima generazione ed i recenti bolidi mozzafiato. Un percorso che regalera? grandi emozioni agli appassionati, ai romantici ed ai grandi esperti.

Web: https://www.motorbikeexpo.it/.

- https://www.museonicolis.com/