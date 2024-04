Due nuove mostre a Palazzo Carlotti

Un viaggio all’interno il fenomeno mafioso italo-calabrese della ‘Ndrangheta, considerata l’organizzazione mafiosa per eccellenza, che si insinua sempre più in profondità nel nostro tessuto sociale. Dall’estremo Sud fino al Nord Italia è presente ormai in tutti i settori nazionali, pilota gare di appalto, gestisce il traffico di migranti, ha il completo controllo del mercato della droga. La sua origine e la sua forza, gli indissolubili legami familiari che la caratterizzano, scudi inaccessibili al pentitismo. È "N.D.R. Note di Resistenza alla ‘ndrangheta”, mostra fotografica di Simone Cerio, fotografo documentarista italiano, specializzato in visual journalism, che inaugura a Garda sabato 20 aprile alle ore 18 a Palazzo Pincini Carlotti. La mostra di Simone Cerio racconta luoghi, persone, volti, ma ancor di più sensazioni, paure ed emozioni.

Contestualmente verrà inaugurata anche la mostra “#iorestoacasa - #istayhome” di Gianfranco Gentile. Gentile, da alcuni anni, attraverso l’utilizzo di cartoni da imballaggio riciclati e dipinti con tecnica a pastello, propone un’operazione della memoria, un’archeologia industriale che riflette esteticamente sull’invenzione umana e il suo trascorrere. Alcune sue opere recenti invitano a una riflessione su problematiche sociali e sul significato dell'arte stessa. Tra queste “Il sacro pomodoro”, installazione presente a Garda per l’occasione e che induce ad approfondire il viaggio nella nostra luccicante e falsa coscienza interiore.

Entrambe le mostre, organizzate dal Gruppo Fotografico Lo Scatto, inaugurano il 20 aprile alle ore 18 presso Palazzo Pincini Carlotti a Garda. Ingresso gratuito. Le opere rimarranno in esposizione fino al 9 maggio con le seguenti aperture: dal mercoledì alla domenica, dalle ore 16.30 alle 19.