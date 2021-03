"Ottomarzo. Femminile, plurale" a Verona: tutte le mostre in programma

Cooperazione e talenti al femminile, impatto di genere delle politiche, parità di retribuzione lavorativa, così come violenza e diritti. Verona per tre mesi affronterà a 360 gradi la "Giornata internazionale per i diritti delle donne", con oltre 40 iniziative. Torna anche quest’anno la manifestazione "Ottomarzo. Femminile, plurale" con un programma unico, cucito su misura nel rispetto delle misure anti Covid. Ancora una volta sarà il web a ridurre le distanze e a dar voce a tutto quello che non si può fare in presenza. Sul sito www.comune.verona.it il programma sarà in continuo aggiornamento, in base all’evolversi della situazione pandemica.

Le mostre in programma a Verona

1 – 20 MARZO

Online

IL PROGRESSO PASSA DALLA PARITA’ , 20 tavole di Stefania Spano.

Promossa da: Anteas coor. Prov. Verona ODV, Anteas Punto Famiglia ODV e Coordinamento Donne FNP: https://www.facebook.com/PuntoFamigliaVerona.

5 – 10 MARZO

10.30-18.30 | Loggiato della Gran Guardia, piazza Bra

COM’ERI VESTITA?, mostra di abiti e storie di donne vittime di violenza contro il pregiudizio “se l’era cercata”. Inaugurazione: Venerdì 5, ore 11.30, interverrà Tina Marinari resp. campagne di Amnesty Italia. Promossa da: ass. Isolina e… in collaborazione con Amnesty International per la campagna #IO LO CHIEDO

11 – 16 MARZO

10.30-18 | Loggiato della Gran Guardia, piazza Bra

LA CURA: PENSARE PRIMA DI AGIRE, mostra itinerante con 14 installazioni per lo più fotografiche sul tema della violenza di genere. Autore: Tiziano Zatachetto, ZATAC. Promossa da: AULSS 9 Scaligera, U.O.C. Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori.

1 – 5 MAGGIO

10 – 18 | BUVETTE PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, piazza Bra

#DISTANTIMAUNITI TUTTE INSIEME SOTTO LA STESSA COPERTA, raccolta di fondi a sostegno delle donne in difficoltà, attraverso la vendita di quilts appositamente donati, con interventi per l'inserimento lavorativo e il recupero dell'autonomia anche economica, nell’ambito della manifestazione “Verona Tessile”. Promosso da: associazione Ad Maiora e con il supporto dell’assessorato Pari Opportunità.