Mostra visiva e poetica: "L’anima e la vita"

Verrà inaugurata con un Vernissage alle ore 18 dell’8 febbraio 2024, presso la splendida cornice di Casa Mazzanti Caffè in Piazza Erbe 32/32A la mostra di Gianluca Baggio “L’anima e la vita” che avrà luogo fino al 5 maggio. Gianluca espone dopo diverse mostre, personali e collettive, tenutesi tra Milano, Chieti, Genova, Bolzano e Verona, sua città d’adozione. Uomo poliedrico e e anticonformista, figlio del suo dualismo e della voglia di spezzare il ritmo naturale delle cose nel tentativo di creare un suo tempo, un suo spazio, una sua dimensione poiché per lui niente è inizio, tutto è parte di un pensiero, dell’anima. Non ci sono principio e fine ma un flusso di vita attraverso le parole e le immagini che hanno tutte pari peso.

Le sue opere sono un crogiuolo di tecniche, colori, materiali e parole. Si può assistere ad un filone di espressione astratta, istintiva, di pulsione, di realizzazioni di denuncia e protesta, figlie di un più consapevole inserimento nella società, e dell’osservare il rapporto dell’uomo con il concetto di libertà. E ad un diverso tentativo invece di fermare il tempo, cristallizando attraverso un processo specifico delle rose elaborate con colori, cementi, foglie d’oro, materiali di recupero. Conservate in una teca di plexiglass dove lo scorrere della natura si incontra con la necessità di vivere per sempre il presente, ma sopratutto dove l’arte visiva incontra il potere della parole essendo possibile vivere le poesie di Gianluca nell’involucro che protegge le rose dal tempo e dal mondo. Gianluca è infatti anche scrittore di narrativa e poesia con diversi libri pubblicati, l’ultimo “Sotterranei di velluto” che mescola poesia e prosa, sempre nel suo moto di spezzare gli schemi.