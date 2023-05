In Sala Birolli a Verona l'esposizione "Supermercato dell’Arte"

Sculture, fotografie, dipinti ed illustrazioni, per un’esposizione collettiva sul tema della mercificazione dell’arte. È “Supermercato dell’Arte” la mostra temporanea che sarà visibile sabato 20 e domenica 21 maggio, dalle 15 alle 24, alla sala Birolli in via Macello, 17. Un progetto artistico realizzato dalla 1^ Circoscrizione in collaborazione con l'associazione Culturale Quinta Parete e il Collettivo artistico HORTO.

La mostra

Visibili le opere di 16 giovani artisti veronesi e non, ai quali si aggiungono le performance di musicisti, attori, poeti che si esibiranno in connessione con il progetto espositivo. In mostra sculture, fotografie, dipinti ed illustrazioni.

La mostra fornisce al visitatore la possibilità di immergersi in un’esperienza di arte totale. L'allestimento della sala sarà curato in modo tale da imitare un supermercato, con tanto di carrelli, grembiuli e annunci al microfono. Durante le giornate, per il pubblico sarà possibile immergersi in un’eterogeneità di processi artistici. L’ingresso è gratuito. Informazioni sul sito della 1^ Circoscrizione.

«L’obiettivo è alimentare un paradosso visivo per lo spettatore – ha spiegato il presidente della commissione Cultura della 1^ Circoscrizione Andrea Trombini –. La proposta vuole essere una panoramica, attentamente curata, sulle forme della produzione artistica attuale. La breve durata ha la sola funzione di verificare la risposta di pubblico, così da favorire una programmazione più ampia in esibizioni future più prolungate». Alla presentazione dell’iniziativa sono intervenuti per il Collettivo artistico HORTO Lorenzo Castagna e Anastasia Pestinova.