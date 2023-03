Le opere del pittore Plinio Corso in mostra alla Sala Birolli di Verona

Plinio Corso, durante tutta la vita, ha trasferito su tela il suo amore per Verona, per la sua terra nei paesaggi di montagna e le bellezze della natura attraverso composizioni floreali. E proprio per questa sua passione i tre figli Roberta, Fabrizio e Daniele si sono fatti promotori della mostra antologica “L’uomo che amava i fiori” che si terrà il 17, 18 e 19 marzo alla Sala Birolli in via Macello, 17, nel quartiere Filippini. L’evento è patrocinato dalla 1^ Circoscrizione Centro Storico in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale e culturale Galleria Massella. La mostra, ad ingresso gratuito, è aperta dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30.

L’inaugurazione ufficiale sarà venerdì 17, alle 17, con una festa alla quale interverranno il critico d’arte Gianluigi Guarnieri e il cantante Andrea Mezzetti. L’esposizione è un vero e proprio omaggio che i figli hanno voluto fare al padre, mettendo in mostra tutte le circa 200 opere realizzate e che l’artista non ha mai voluto vendere. Quadri su tela incorniciati di varie misure (50×60 cm, 60x80 cm) che rappresentano prati fioriti, vasi di composizioni floreali e nature morte con frutta. A questi si aggiungono scorci e piazze del centro storico di Verona, Piazza Erbe, Madonna Verona, Piazza Bra, San Giorgio e il Teatro Romano. E ancora navi e burchi sul fiume, paesaggi montani, dalla Lessinia alle Dolomiti, fossili e ritratti ed immagini sacre. Saranno esposti anche originali sassi dipinti con fiori, fra cui innumerevoli orchidee, a cui si aggiungono alcune foto incorniciate e riflessioni scritte dall'artista, documenti unici di un periodo storico e del suo vissuto artistico.

L’evento è stato presentato in Sala Delaini dal presidente della 1^ Circoscrizione Lorenzo Dalai, dai figli di Corso, Roberta e Fabrizio, e dalla curatrice della mostra Licia Massella. «Plinio Corso ci ha lasciato delle visioni di Verona molto particolari – ha detto il presidente Dalai -. Il pittore Vasilij Kandinskij diceva che il compito dell’artista non è riprodurre la realtà, ma trasmettere emozioni, è quello che vogliamo fare con questa esposizione».

«Vogliamo omaggiare e ringraziare nostro papà per tutto quello che ci ha dato – hanno detto i figli -. L’abbiamo sempre visto dipingere, era un uomo con tante passioni, una su tutta la pittura, ed è per questo che vorremmo poterla condividere con tutti». «È un onore poter presentare questa mostra dall’alto contenuto affettivo e artistico – ha aggiunto la curatrice Massella -. Un’arte semplice, carica di colore e sentimento e amore per tutto il proprio territorio».

Plinio Corso è nato il 23 maggio del 1928 a Montorio, Verona, e scomparso il 18 gennaio del 2018. Di famiglia umile e povera, maggiore di cinque fratelli, ha voluto sempre migliorare le sue condizioni con lo studio, la creatività, l'impegno e tanto lavoro. Ha studiato canto lirico, chitarra e arte all'Accademia Cignaroli di Verona. Inizialmente ha lavorato come manovale nella piccola impresa del padre; durante le stagioni estive come cameriere sul Liston di Piazza Bra, al Ristorante Ulivo, all'Hotel Colomba d'oro e nelle stagioni invernali in Alto Adige, come responsabile barman, al Grand hotel 5 stelle Cavallino Bianco di Ortisei. Esperienze ed ambienti di stile, storia e cultura che hanno certamente arricchito il suo animo creativo. La conoscenza di persone note come Arnoldo Mondadori, da cui è nata un’amicizia di rilievo e reciproca stima, gli ha permesso di entrare a far parte della grande Casa Editrice e tornare a Verona come correttore di bozze per la rivista Epoca. Il matrimonio e tre figli esprimono il suo amore per la famiglia.