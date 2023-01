Tre mostre dedicate a pittura e disegno inaugurano il nuovo anno espositivo di Studio la Città

Tre ?nuove mostre in programma a Verona presso la galleria Studio la Città dal 28 gennaio all'11 marzo 2023. Opening: sabato 28 gennaio 2023 alle ore 11:

LUIGI CARBONI

Come code di lucertole

Catalogo con testi di A. Fiz e A. Zanchetta

Inaugura sabato 28 gennaio 2023 a Studio la Città la mostra dedicata ai nuovi lavori di Luigi Carboni: 13 tele di grandi dimensioni appartenenti ad un ciclo di opere nato nel 2019 e intitolato Ridisegnare. La peculiarità di questa esposizione sta proprio nella ridefinizione del concetto di disegno, di schizzo, una tecnica spesso reputata ausiliaria, ma che qui diventa dominante.

VICTORIA STOIAN

CodNis

In collaborazione con la galleria Peola Simondi, Torino

La mostra a Studio la Città comprende due serie distinte di lavori: Codri Earthquake (già proposta a Verona in una precedente esposizione del 2015) e la nuova Nistru Confines (gruppo di opere pittoriche e scultoree iniziato nel 2017 che, una volta ultimato, comprenderà circa 400 lavori). I lavori della Stoian sono intimamente legati al suo passato e alla sua terra d’origine: la Moldavia, sconvolta sia da violente catastrofi naturali, che da drammatici fatti politici.

ANTONIO MARCHETTI LAMERA

Eclissi e riflessi. La rivoluzione di Aristarco

A cura di Matteo Galbiati

L’artista, giunto alla sua seconda esposizione a Verona, propone per l’occasione 4 dei suoi lavori più recenti, in cui l’ombra, elemento imprescindibile di tutte le sue opere, è questa volta adoperata per indagare il rapporto tra tempo umano e tempo cosmico.

